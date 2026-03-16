親戚からの「香典袋」の中身が“空っぽ”だった！ 相手に言いにくいけど、それでも「香典返し」は必要ですか？「知らないフリすべき？」「自分なら言ってほしい」SNSで話題に…実際どう対応すべき？

香典の相場はいくら？

香典の金額は、年齢や、故人や遺族との関係性で大きく変わります。一般的な目安としては、両親で5～10万円、兄弟姉妹で3～5万円、祖父母で1～3万円、親戚関係で5000円～3万円、友人・知人で3000円～1万円、会社関係で3000円～1万円とされています。

ただし、地域や慣習によって差があるため、周囲に合わせることも大切と言えるでしょう。



香典返しは必要？ 目安は「半返し」

香典を受け取った場合、多くの家庭では「香典返し」を行います。香典返しとは、香典を受け取ったことに対する感謝の気持ちと、法要が無事に終わったことを伝える返礼品です。

法要に参列した人には、香典を受け取ったその場で香典返しを渡し、法要に参列せず香典を贈ってきた人には、後日香典返しを贈ることが一般的となっています。

香典返しの金額の基本は「半返し」です。そのため5000円の香典であれば、2000円～3000円程度、1万円の香典であれば、3000円～5000円程度が目安です。最近では、カタログギフトや食品などを選ぶケースも増えています。



中身が入っていなかったことを相手に伝えるべき？ 判断は慎重に

もしも香典袋に中身が入っていなかった場合、相手に伝えるべきか迷う人も多いでしょう。単純に「うっかり入れ忘れた」というケースが最も多いと考えられますが、郵送中のトラブルや盗難の可能性もあります。

いずれにせよ、贈った本人は「入れた」あるいは「入れ忘れ」など、善意によるものがほとんどなので、入っていなかったことを指摘することで相手に心理的に負担を与えてしまう可能性もあります。関係性によっては、あえて伝えないという選択も現実的でしょう。

どうしても確認したい場合は、まずはお礼を伝えた上で、「こちらの多忙のため確認に不手際があったかもしれない」「配送中にトラブルがあったかもしれない」など、相手側に責任を感じさせないように伝えるとスマートです。

また香典袋の中身が入っていなかった場合でも、香典返しを用意するのが望ましいと考えられます。香典返しは、金額に対する返礼という側面だけでなく「弔意を寄せてくれたこと」への感謝を示す意味もあります。

そのため、仮に中身が入っていなかった場合でも、香典を送ってくれたという行為そのものに対して、感謝の気持ちとして返礼品を用意することが、相手を気遣う対応と言えるでしょう。



形式よりも関係性を重視した対応を

香典とは単なる金銭の受け渡しではなく、故人や遺族を思い、弔意を示すためのものです。

香典の中身が入っていなかった場合でも、「香典袋を用意し、贈ってくれた」という行為そのものが、故人を悼み、遺族を気遣う気持ちの表れでもあります。また遺族にとっても、香典返しは金額への返礼だけでなく、弔意への感謝を伝える意味もあります。

そのため、関係性によっては、中身が入っていなかったことは伝えず、感謝の気持ちとして香典返しを用意することが、相手への配慮ある対応と言えるでしょう。形式だけにとらわれず、自分や家族にとって納得できる対応を考えてみることが大切です。

執筆者 : 渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級