グリーン車に「1万5000円」払ったのに、赤ちゃんが泣いててゆっくりできない！「普通車」に移動して“返金を受ける”ことはできますか？ 新幹線のルールを確認

新幹線の「グリーン車」とは？

そもそも新幹線のグリーン車とは、どのようなサービスを提供する車両なのでしょうか。

普通車と比較して、前後の座席間隔（シートピッチ）が広く確保されており、リクライニングの角度も深く倒せるなど、ゆったりとした快適な「座席設備」が整えられています。

また、床にはじゅうたんが敷かれており、足音や振動が響きにくい構造になっているほか、おしぼりの配布といった付帯サービスも魅力の1つです。このように、ハード面での快適性は明確に保証されていますが、実は「静粛性」や「客層」については、サービス内容として確約されているわけではありません。

一般的に「グリーン車＝静かな空間」というイメージを持つ人は多いですが、約款上はあくまで「グレードの高い設備を提供する車両」という位置づけになります。そのため、赤ちゃん連れの人が利用する場合もあり、静けさが完全に保証された空間ではない点を、まずは理解しておく必要があるでしょう。



東京－名古屋間のグリーン車料金とは？

2026年3月15日（日）に東京駅から名古屋駅まで「のぞみ」を利用する場合、正規料金での支払額は普通車指定席が1万1300円であるのに対し、グリーン車は1万4960円かかります。片道で3660円の差額が発生しており、往復なら7000円を超える大きな出費といえるでしょう。

ビジネスパーソンにとって、差額は単なる座席の広さだけでなく、「仕事に集中できる環境」や「移動中の休息」への投資という意味合いも強いのではないでしょうか。

コストをかけているからこそ、期待した環境が得られないときに「対価に見合わない」と感じてしまうのは自然な感情といえます。しかし、差額3660円の内訳はあくまで、前記したような「設備のグレードアップ料金」であり、「静かな空間の保証料」ではありません。



赤ちゃんが原因で普通車に移動したときに返金できるの？

周囲の状況により「落ち着かないから普通車へ移動したい」と考えた場合、移動自体は車掌に相談すれば可能です。しかし、グリーン料金と普通車料金の差額については返金されません。

理由は、JRの旅客営業規則において、使用開始後の切符の払い戻しや変更には厳しい制限があるからです。規則上、払い戻しが認められるのは「列車が運行不能になった場合」などに限られます。

したがって、乗客自身の判断で普通車に移る行為は、あくまで「自己都合による座席の放棄」として扱われてしまうのです。「権利を自ら手放して移動した」形になり、金銭的な補償は一切発生しません。



まとめ

東京－名古屋間のグリーン車と普通車指定席料金の差額3660円は、あくまで設備への対価であり、静寂な空間の保証料ではないといえます。そのため、新幹線のグリーン車であっても、静粛性が約款で完全に約束されているわけではない点には注意が必要です。

周囲の状況は鉄道会社の責任範囲外とされるため、落ち着かないからといって普通車へ移動しても、基本的に返金は受けられないと覚えておきましょう。

執筆者 : 高柳政道

FP1級、CFP、DCプランナー2級