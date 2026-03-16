は、2026年（第98回）授賞式でも“炎上”騒動をイジられた。

シャラメは主演『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のインタビュー中に「バレエやオペラのような、“これを存続させよう、もう誰も気にしちゃいないけど”という世界では働きたくない」と発言したことが物議を醸していた。オペラ・バレエ業界も反応を見せていたほか、ウーピー・ゴールドバーグやスティーブン・スピルバーグといった業界の大物らも、若きシャラメをやんわり制すような。

シャラメは『マーティ・シュプリーム』の演技で主演男優賞にノミネートされ、アカデミー賞授賞式にも出席。冒頭のモノローグでは、司会のコナン・オブライエンが騒動をイジった。

「今夜は警備が厳重ですよ。オペラとバレエの両団体から襲撃されるかもしれないらしい。」

Conan O’Brien opens the with a ballet/opera joke as the camera cuts to Timothée Chalamet, poking fun at his recent controversy.



(ABC/AMPAS) - Variety (@Variety)

白いスーツで会場にいたシャラメは笑顔。楽しそうに頷いて見せた。オブライエンは「ジャズを忘れちゃダメだよ」と加え、会場にもう一山の笑いを作った。

Timothée Chalamet arrives on the red carpet of the 98th Oscars® at the Dolby® Theatre at Ovation Hollywood on Sunday, March 15, 2026.

シャラメは主演男優賞の有力候補とされたが、オスカー像は『罪人たち』のマイケル・B・ジョーダンに渡った。『マーティ・シュプリーム』は作品賞を含む9部門にノミネートされていたが、残念ながらいずれも選ばれなかった。蓋を開けてみれば、最多受賞は『ワン・バトル・アフター・アナザー』の6部門となった。