『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』予約開始 ─ 秋葉原で映画予告風ポスターも展開

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』の予約受付が2026年3月13日より開始された。あわせて特設サイトもオープンし、3月15日からは秋葉原エリアで映画予告風ポスターの屋外広告も展開している。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』は、2026年6月26日に世界同時発売予定の新セットだ。予約は楽天ブックスおよびWPN店舗（マジック公認店舗）で受け付けている。では製品ラインナップの紹介に加え、カード情報やカードギャラリーも順次公開されていくという。

さらに、秋葉原では本作の屋外広告展開もスタート。JR秋葉原駅や東京メトロ秋葉原駅のほか、JR東日本・京浜東北線／根岸線の中吊りポスターでも掲出される。広告ビジュアルは、マーベルの人気ヒーローやヴィランたちの身体の一部を大胆に切り取った、映画の予告ポスターを思わせる迫力のデザインとなっている。

掲出期間は、京浜東北線・根岸線の中吊りポスターが3月15日から21日まで。秋葉原駅および東京メトロ秋葉原駅構内の各所では、3月16日から22日まで実施される。なお、駅および駅員への問い合わせは控えるよう案内されている。

①3 月 15 日（日）～21 日（土）

場所：JR 東日本 京浜東北線・根岸線 中吊りポスター

②3 月 16 日（月）～22 日（日）

場所：JR 秋葉原駅 電気街口改札内エスカレーター

JR 秋葉原駅 昭和通り口改札内エスカレーター

JR 秋葉原駅 昭和通り口改札外

JR 秋葉原駅 改札内中 2 階コンコース

東京メトロ秋葉原駅 改札外コンコース

本セットは、マーベル・ユニバースのキャラクターやアート、新たなメカニズムを取り入れた特別な新作として展開予定。ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、発売日に向けて今後もさらなる情報やプレビューを公開していくとしている。

『マジック：ザ・ギャザリング』は1993年に誕生した世界初のトレーディングカードゲームで、現在は70以上の国と地域、5,000万人を超えるファンとプレイヤーを持つ人気シリーズ。マーベルとの本格コラボセットとして、国内外のファンの注目を集めそうだ。