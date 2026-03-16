『SF映画ポスター・コレクション ’60s - ’80s』が先行販売 ─ ポスター展も決定、収録ポスター使用の大判ポストカードも配布

SF映画の黄金期ともいえる1960年代から1980年代の名作ポスターを収録した書籍『SF映画ポスター・コレクション ’60s - ’80s』が、2026年3月27日（金）に発売される。それに先がけ、一部書店では3月16日（月）より先行販売とポスター展示が実施される。

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本書は、『2001年宇宙の旅』から『ロボコップ』まで、SF映画史を彩ってきた名作群のポスターを集めた一冊。映画ファンにとってはもちろん、グラフィックやデザインの観点から見ても楽しめる内容となりそうだ。

先行販売は、推薦コメントを寄せた書店員が所属する3店舗で3月16日（月）よりスタート。大垣書店 麻布台ヒルズ店では3月20日（金・祝）より実施される。各店舗では、先行販売にあわせて著者・井上由一氏所蔵の貴重なポスターも実際に展示される予定で、書籍の発売前にその魅力を体感できる機会となる。

対象店舗は、紀伊國屋書店 新宿本店、代官山 蔦屋書店、ヴィレッジヴァンガード 下北沢店、大垣書店 麻布台ヒルズ店。対象書店で本書を購入した人には、収録ポスターを使用した大判ポストカードが先着でプレゼントされるという。

代官山 蔦屋書店と大垣書店 麻布台ヒルズ店の2店舗では展示だけにとどまらず、なんと展示されているポスターを実際に買うことができる（一部非売品あり）。

代官山 蔦屋書店（3 月 16 日（月）より） 大垣書店 麻布台ヒルズ店（ 3 月 20 日（金・祝）より）

往年のSF映画が放っていた熱量や時代の空気を、ポスターアートから味わえる『SF映画ポスター・コレクション ’60s - ’80s』。スクリーンの記憶を紙の上でたどる、映画ファン必携の一冊となりそうだ。

【3 月 16 日（月）開始店舗】

■紀伊國屋書店 新宿本店：東京都新宿区新宿3-17-7

■ヴィレッジヴァンガード 下北沢店 ：東京都世田谷区北沢2丁目10-15 マルシェ下北沢1Ｆ

■代官山 蔦屋書店：東京都渋谷区猿楽町16-15

【3 月 20 日（金・祝）開始店舗】

■大垣書店 麻布台ヒルズ店 ：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ タワープラザ4F

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紀伊國屋書店 新宿本店／紀伊國屋書店 梅田本店 《限定特典》

特典対象書店と特典ポストカードデザイン

『惑星ソラリス』A5サイズ（210×148mm）

ヴィレッジヴァンガード 下北沢店 《限定特典》

『2001年宇宙の旅』A5サイズ（210×148mm）

代官山 蔦屋書店／六本松 蔦屋書店 《限定特典》

『2001年宇宙の旅』長３サイズ（120×235mm）

大垣書店 麻布台ヒルズ店 《限定特典》

『バーバレラ』A5サイズ（210×148mm）

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掲載作品は、映画史に残る名作は勿論のこと、低予算B級作やヒット作の亜流まで約230本。以下は、その一部である。

『2001年宇宙の旅』

『猿の惑星』

『バーバレラ』

『時計じかけのオレンジ』

『惑星ソラリス』

『ウエストワールド』

『未来惑星ザルドス』

『ロッキー・ホラー・ショー』

『地球に落ちて来た男』

『スター・ウォーズ』

『未知との遭遇』

『スーパーマン』

『スター・トレック』

『マッドマックス』

『ストーカー』

『タイム・アフター・タイム』

『フラッシュ・ゴードン』

『ある日どこかで』

『ニューヨーク1997』

『マッドマックス2』

『E.T.』

『ブレードランナー』

『遊星からの物体X』

『最後の戦い』

『ターミネーター』

『砂の惑星』

『バック ・トゥ・ザ・フューチャー』

『未来世紀ブラジル』

『エイリアン2』

『ゴーストハンターズ』

『ハイランダー／悪魔の戦士』

『不思議惑星キン・ザ・ザ』

『ロボコップ』

『ヒドゥン』

アメリカ・イギリス・日本・フランスからポーランド・ハンガリーまで、世界24カ国から傑作ポスターが集結。誰もが一度は目にしたことのあるアイコニックなビジュアルから各国独自デザインまで多様多種なアートワークをオールカラーで掲載した。

『2001年宇宙の旅』『猿の惑星』『バーバレラ』の日本版大型ポスター、『エイリアン』のアメリカ版試作用アートワーク、『ブレードランナー』のイタリア版超大型ポスター、『砂の惑星』の日本版ポスター原画など、本邦初公開となる貴重なポスターアイテムも多数掲載される。

2026年3月27日（金）発売。4,510円（本体4,100円+税）。

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