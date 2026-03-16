セブン、パーソナライズ栄養食「タイプフード」東京の一部店舗に導入 あんぱんやケーキで手軽に栄養補給
【モデルプレス＝2026/03/16】セブン-イレブンでは、パーソナライズ栄養ブランド「タイプフード（TYPEFOOD）」を、東京都一部のセブン‐イレブン85店舗にて、3月17日（火）より順次、販売開始する。
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「タイプフード」は、自身の体質や現在の栄養状態を可視化し、必要な栄養素を効率的に補えるパーソナライズ栄養ブランド。「健康」というテーマだけでなく、おいしさや満足感にもこだわり、販売開始から1年間で350万食を突破した。今回「TYPEFOOD」からパンやケーキなど全4種類が店頭に並ぶ。
コンディショニング・ブレッドのシリーズからは、イタリア北部で100年以上受け継がれる自然発酵種「パネトーネ種」を使用し、酵母と乳酸菌が生み出すしっとりとした生地が特徴の「チョコクリームぱん」と、小豆本来の甘みを活かした「つぶあんぱん」が登場する。
一方、コンディショニング・ケーキのシリーズには、持ち運びしやすく間食にも最適な、濃厚なバターとアーモンドの風味が広がる「バターの極みスティックケーキ」と、ココアの深い味わいが調和した「濃厚ショコラスティックケーキ」がラインアップされている。これらの商品には全27種類の栄養素のうち、効率的に摂取できる16種類が配合され、不足しがちな栄養素を日常の中で手軽に美味しく補える。千代田区、江戸川区、多摩市の一部店頭に順次並ぶ。（modelpress編集部）
発売日：3月17日（火）〜順次
販売エリア：東京都千代田区、江戸川区、多摩市の一部店舗（85店）
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◆都内一部セブンで取り扱い開始「タイプフード」とは
「タイプフード」は、自身の体質や現在の栄養状態を可視化し、必要な栄養素を効率的に補えるパーソナライズ栄養ブランド。「健康」というテーマだけでなく、おいしさや満足感にもこだわり、販売開始から1年間で350万食を突破した。今回「TYPEFOOD」からパンやケーキなど全4種類が店頭に並ぶ。
◆パネトーネ種を使用した本格ブレッドや濃厚ケーキ
コンディショニング・ブレッドのシリーズからは、イタリア北部で100年以上受け継がれる自然発酵種「パネトーネ種」を使用し、酵母と乳酸菌が生み出すしっとりとした生地が特徴の「チョコクリームぱん」と、小豆本来の甘みを活かした「つぶあんぱん」が登場する。
一方、コンディショニング・ケーキのシリーズには、持ち運びしやすく間食にも最適な、濃厚なバターとアーモンドの風味が広がる「バターの極みスティックケーキ」と、ココアの深い味わいが調和した「濃厚ショコラスティックケーキ」がラインアップされている。これらの商品には全27種類の栄養素のうち、効率的に摂取できる16種類が配合され、不足しがちな栄養素を日常の中で手軽に美味しく補える。千代田区、江戸川区、多摩市の一部店頭に順次並ぶ。（modelpress編集部）
■タイプフード（TYPEFOOD）
発売日：3月17日（火）〜順次
販売エリア：東京都千代田区、江戸川区、多摩市の一部店舗（85店）
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