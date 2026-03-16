第1子出産のTBS美人アナ「産後初めて」数ヶ月ぶりの“おめかし”ショット話題「ノースリーブが似合ってる」「相変わらず美しい」
【モデルプレス＝2026/03/16】TBSアナウンサーの近藤夏子が3月15日、自身のInstagramを更新。友人の結婚式に参列した際のノースリーブドレス姿を披露した。
【写真】第1子出産の29歳TBSアナ「着こなしてて凄い」産後初のノースリ姿で美スタイル披露
近藤は「産後初めて綺麗なお洋服を着て、ヒールを履いて、マスカラを付けて、アクセサリーも引っ張り出して友人の結婚式へと。おめかしなんて何ヶ月ぶりかしら」となどとつづり、複数枚の写真とともに友人の結婚式に参列したと報告。黒のノースリーブドレスにアクセサリーを付け、大人な雰囲気が印象的なシックなコーディネートを披露した。ノースリーブドレスからは美しい素肌を覗かせている。
この投稿に「お洒落に着こなしてて凄い」「ノースリーブが似合ってる」「相変わらず美しい」「やっぱり肌綺麗」「スタイルが際立ってる」「シックな衣装が都会的」「友人の結婚式に参列できて良かったね」など反響が寄せられている。
近藤アナは2024年10月、社会人になってから出会ったという大学の同級生との結婚を発表。2026年1月24日に自身のInstagramを通じ、第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】第1子出産の29歳TBSアナ「着こなしてて凄い」産後初のノースリ姿で美スタイル披露
◆近藤夏子、ノースリーブドレス姿披露
近藤は「産後初めて綺麗なお洋服を着て、ヒールを履いて、マスカラを付けて、アクセサリーも引っ張り出して友人の結婚式へと。おめかしなんて何ヶ月ぶりかしら」となどとつづり、複数枚の写真とともに友人の結婚式に参列したと報告。黒のノースリーブドレスにアクセサリーを付け、大人な雰囲気が印象的なシックなコーディネートを披露した。ノースリーブドレスからは美しい素肌を覗かせている。
◆近藤夏子の投稿に反響
この投稿に「お洒落に着こなしてて凄い」「ノースリーブが似合ってる」「相変わらず美しい」「やっぱり肌綺麗」「スタイルが際立ってる」「シックな衣装が都会的」「友人の結婚式に参列できて良かったね」など反響が寄せられている。
近藤アナは2024年10月、社会人になってから出会ったという大学の同級生との結婚を発表。2026年1月24日に自身のInstagramを通じ、第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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