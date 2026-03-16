藤井夏恋、兄・WEST.藤井流星ら家族集結の結婚式ショット披露「和装憧れる」「仲良しで幸せそう」と反響
【モデルプレス＝2026/03/16】モデルの藤井夏恋が3月14日に、自身のInstagramを更新。夫で4人組ロックバンド・I Don’t Like Mondays.のボーカル・YUとの結婚式での家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳元E-girls「最強一家」アイドル兄も駆けつけた和装結婚式ショット
夏恋は「一生の思い出」とコメントし、和装で行った結婚式の様子をリール動画で投稿。和装に身を包んだ藤井家のメンバーが夏恋を囲んで仲睦まじい様子で記念撮影する様子を公開した。その中には、兄でWEST.の藤井流星もおり、ピースサインで写真に写っている。
この投稿に、ファンからは「和装憧れる」「めっちゃ可愛い」「綺麗すぎて最高」「最強一家」「家族仲良しで幸せそう」などと反響が寄せられている。
夏恋とYUは2024年12月5日にInstagramで結婚を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳元E-girls「最強一家」アイドル兄も駆けつけた和装結婚式ショット
◆藤井夏恋、兄・藤井流星ら家族集結の結婚式ショット公開
夏恋は「一生の思い出」とコメントし、和装で行った結婚式の様子をリール動画で投稿。和装に身を包んだ藤井家のメンバーが夏恋を囲んで仲睦まじい様子で記念撮影する様子を公開した。その中には、兄でWEST.の藤井流星もおり、ピースサインで写真に写っている。
◆藤井夏恋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「和装憧れる」「めっちゃ可愛い」「綺麗すぎて最高」「最強一家」「家族仲良しで幸せそう」などと反響が寄せられている。
夏恋とYUは2024年12月5日にInstagramで結婚を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】