実業家の与沢翼さんが2026年3月15日にXを更新し、婚活を開始してから洋服に使った金額を明かした。

「欲しくないものは買わないようにしよう」

与沢さんは2025年10月頃から婚活を開始。Xなどで、女性と一緒に訪れたと思われる飲食店の写真などを公開している。

与沢さんは15日のポストで、「昨日は、258万8510円分の洋服、買いました」と報告し、ハイブランドの紙袋の写真などを公開した。

また、「載せてなかったですけど、1月22日にも258万600円分、ヴィトンで服を買ってて、婚活始めてからいくら使ったか計算してみたところ、1911万6410円を洋服に使ってました」と婚活のために洋服代だけで1911万円以上も使っていると明かした。

一方、与沢さんは「着てないものも多いし、今後はあまり欲しくないものは買わないようにしようと思います」と自戒もつづっていた。

最後には内訳として、「11/ 21 4,610,100円 Louis Vuitton」「11/23 3,002,000円 Dolce & Gabbana」「12/2 1,329,000円 Dolce & Gabbana」「12/3 1,762,200円 Louis Vuitton」「12/10 2,227,000円 Dolce & Gabbana」「12/25 1,017,000円 Dolce & Gabbana」「1/22 2,580,600円 Louis Vuitton」「3/14 2,588,510円 Dolce & Gabbana」と紹介していた。

このポストには、「すごい金額ですね...！」「かっこいいです」という声が集まっていた。