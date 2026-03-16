最高のスターは誰に？音楽授賞式「第35回ソウル歌謡大賞」、グローバルファン投票スタート！

韓国を代表する大衆音楽授賞式「ソウル歌謡大賞（Seoul Music Awards）」が、第35回授賞式に向けたグローバルファン投票を開始する。

3月16日、ソウル歌謡大賞組織委員会によると、「第35回ソウル歌謡大賞」のファン投票が、3月20日からグローバルファンダムプラットフォーム「IDOLCHAMP」を通じて実施される。

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今回のファン投票は全3段階で行われる。本選1次投票は3月20日から4月9日までの21日間、本選2次投票は4月10日から4月30日までの21日間、そしてファイナル投票は5月8日から5月28日までの21日間実施される。投票は各ラウンドとも午前10時に開始し、深夜0時に締め切られる。

（写真提供＝ソウル歌謡大賞組織委員会）

今回の授賞式の候補選定対象はCIRCLEチャートを基準とし、2025年1月から2026年3月までにリリースされたアルバムおよび音源が対象だ。この期間にK-POP市場で活躍したアーティストたちがノミネートされ、1年間にわたりK-POPを輝かせた主役の座を巡って熾烈な競争が繰り広げられる見込みだ。

「ソウル歌謡大賞」は1990年にスタートした韓国を代表する音楽授賞式で、毎年K-POPを輝かせたアーティストを選定し、長い伝統と権威を守り続けている。特にグローバルファンダムの参加が拡大したことで、世界中のK-POPファンが共に作り上げる授賞式として定着している。

なお、授賞式「第35回ソウル歌謡大賞」は、6月20日に仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催される予定だ。