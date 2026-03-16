日本で撮影した“不適切”ウエディング写真が炎上も…元巨人投手が父の韓国インフルエンサー、純白ドレス姿を公開

韓国の国民的女優、故チェ・ジンシルさんと、元読売ジャイアンツ投手の故チョ・ソンミンさんの長女であるチェ・ジュンヒが、花嫁姿を公開した。

3月15日、チェ・ジュンヒは、「2025年から少しずつ撮り溜めてきた写真の1枚目…これから少しずつ公開していきます」とコメントを添え、写真を投稿した。

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公開された写真の中で、チェ・ジュンヒは純白のウェディングドレスを着用し、優雅なオーラを放っている。特に、サイドに大胆なスリットが入ったデザインやシースルーのアクセントが、彼女らしい個性的かつ洗練されたスタイルを際立たせ、大きな注目を集めた。

また彼女は、「プレ花嫁（結婚準備中の新婦）としてのコツは何かありますか？先輩方、教えてください」と茶目っ気たっぷりに問いかけ、幸せいっぱいの近況を報告している。

（写真＝チェ・ジュンヒSNS）

なお、チェ・ジュンヒは今年2月、11歳年上の一般男性と交際中であることを公表。来る5月に挙式を控えており、ファンからは祝福の声が相次いで寄せられている。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。