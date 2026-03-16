望月けい氏がデザインした「レーシングミク 2025 セパンVer.」がフリューのプライズフィギュア「ムチュート」で登場決定！8月ごろ展開予定
【レーシングミク 2025 セパンVer.】 8月ごろ 展開予定
(C)望月けい/Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
フリューは、プライズ「レーシングミク 2025 セパンVer.」を8月ごろに展開することを発表した。
本製品は、イラストレーターの望月けい氏がデザインした「レーシングミク 2025 セパンVer.」を、同社の新たなプライズフィギュア「ムチュート」で商品化するもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、褐色肌が眩しいレーシングミクの姿を確認することができる。
＼#フリュープライズ速報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) March 16, 2026
望月けい様（@key_999）デザイン🎨
｢#レーシングミク 2025 セパンVer.｣が #ムチュート フィギュアになって登場🏎️💨
健康的な肌が魅力的✨
水鉄砲を構えた元気いっぱいのレーシングミクは26年8月頃より展開予定🏁@FURYU_prizeフォローで続報を✅#初音ミク #fightgsr… pic.twitter.com/WwdqpezHqJ
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