【レーシングミク 2025 セパンVer.】 8月ごろ 展開予定

フリューは、プライズ「レーシングミク 2025 セパンVer.」を8月ごろに展開することを発表した。

本製品は、イラストレーターの望月けい氏がデザインした「レーシングミク 2025 セパンVer.」を、同社の新たなプライズフィギュア「ムチュート」で商品化するもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、褐色肌が眩しいレーシングミクの姿を確認することができる。

(C)望月けい/Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

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