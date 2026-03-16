週明け１６日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２８９．９３ポイント（１．１４％）高の２５７５５．５３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１１．１４ポイント（１．２８％）高の８７８２．６２ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は１４３４億９６５０万香港ドルに拡大している（１３日前場は１２６０億５９２０万香港ドル）。

中国景気の持ち直しが意識される流れ。取引時間中に公表された１〜２月の中国経済統計では、小売売上高が前年同期比２．８％増と予想（２．５％増）を上回った。２月は春節（旧正月）の影響で公表はなかったため、昨年１２月（０．９％増）との比較では伸びが大幅に拡大している。ほか、鉱工業生産も予想を上回り、固定資産投資が予想外に増加した。それより先、１３日に発表された金融統計では、人民元建て新規融資額が市場予想を上回り、マネーサプライ（通貨供給量）Ｍ２の伸びが鈍化予想に反し前月と同水準を維持している。ハンセン指数は安く推移する場面がみられたものの、中盤から上昇の勢いを増した。

もっとも、上値は限定的。中東情勢が気がかりだ。米国・イスラエルとイランの戦争に収束の兆しはなく、「オイルロード」の要衝となるホルムズ海峡の事実上封鎖が長期化すると警戒されている。トランプ米大統領は１４日、イランとの戦争終結合意には条件が整っていないとし、イラン最大の石油輸出拠点カーグ島の再度攻撃を示唆した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、テック指数にも採用される中国自動車大手の比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が５．７％高、モバイル端末・自動車メーカーの小米集団（１８１０／ＨＫ）が５．０％高、オンライン医療の京東健康（ＪＤヘルス：６６１８／ＨＫ）が４．９％高と上げが目立っている。Ｂハンセン科技（テック）指数は２．２％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

セクター別では、消費関連が高い。茶飲料チェーンの四川百茶百道実業（２５５５／ＨＫ）が８．４％、組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（３２５／ＨＫ）が８．３％、スナック系食品・飲料小売の湖南鳴鳴很忙商業連鎖（１７６８／ＨＫ）が７．７％、機能性飲料の東鵬飲料（集団）（９９８０／ＨＫ）が７．１％、免税店の中国旅遊集団中免（１８８０／ＨＫ）が５．１％、老舗調味料メーカーの海天調味食品（３２８８／ＨＫ）が４．６％、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が３．５％、乳製品の中国蒙牛乳業（２３１９／ＨＫ）が３．４％ずつ上昇した。

医薬セクターも物色される。長風薬業（２６５２／ＨＫ）が３４．３％高、石薬集団（１０９３／ＨＫ）が４．２％高、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が３．０％高、百済神州（６１６０／ＨＫ）が２．２％高で引けた。

半面、非鉄・産金セクターは安い。中国アルミ（２６００／ＨＫ）が６．３％、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が５．３％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が４．２％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が５．９％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が４．２％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．２％ずつ下落した。非鉄や金の金属市況安が逆風となっている。

本土マーケットは３日続落。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．７１％安の４０６６．４０ポイントで前場の取引を終了した。産金・非鉄が安い。インフラ関連、公益、ハイテク、エネルギーなども売られた。半面、消費関連は高い。医薬、不動産、銀行も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）