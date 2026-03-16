『ぽかぽか』放送4年目を迎え番組初の試み MC＆レギュラー陣が“春の遠足”で大盛り上がり
フジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）は23日〜27日、一週間の通し企画として「春休み満喫！ぽかぽか遠足ウィーク」を放送することが決定した。なお、番組全編にわたってVTRでお送りするのは、『ぽかぽか』が始まって以来初の試みとなる。
【ライブ写真多数】客席も熱狂！SHOW-WA & MATSURI コンサート2025 in 明治座の様子
一言で“遠足”といっても、月曜日から金曜日まで、旅のスタイルも行き先もさまざま。初日となる23日は、「東京ディズニーリゾートで遊び尽くせSP」と題し、ハライチ＆神田、伊集院光、横澤夏子、Travis Japan・松田元太、松崎涼佳アナウンサーの月曜メンバーが、東京ディズニーランド＆東京ディズニーシーを訪問。数々のアトラクションを体験したり、最新のショーを鑑賞したりと、みんなで丸一日かけて、２つのパークの魅力を心行くまで堪能する。
24日は、ハライチ＆神田、ブラックマヨネーズ・小杉竜一、花澤香菜、OWVの浦野秀太と中川勝就、小室瑛莉子アナウンサーの火曜メンバーが、群馬県・草津温泉で『ぽかぽか』初のお泊まりロケ。お湯が入った洗面器に交互にビー玉を入れていき、お湯があふれたら負け、という火曜日の人気ゲームコーナー「ギリギリ洗面器」を、なんと草津温泉の名湯を使ってプレーする、その名も「人気No.１温泉地草津でギリギリ洗面器やっちゃう旅」を繰り広げる。
25日は、ハライチ＆神田、ゴリエ（ガレッジセール・ゴリ）、ハリセンボンの近藤春菜と箕輪はるか、加藤大悟、勝野健アナウンサーの水曜メンバーが、自分たちが“激推し”するスポットを巡る「食べてほしい！やってほしい！MC・レギュラー激推し東京バスツアー」。道中でランチタイムに訪れるハウススタジオでは、昨年５月から産休に入り現在番組を休演中の辻希美が登場し、メンバーに手作り料理を振る舞う。
26日は、ハライチ＆神田、島崎和歌子、高橋大輔、白河れい、原田葵アナウンサーが行く「神田プレゼンツ！地元・横浜満喫バスツアー」。横浜で生まれ育った神田愛花がガイドとなって、木曜メンバーをおもてなし。大好きな地元・横浜の街の魅力を熱くプレゼンする。
そして最終日の27日は、ハライチ＆神田、アンジャッシュ・児嶋一哉、真飛聖、小室瑛莉子アナウンサーの金曜メンバーが、人気観光地の箱根へ。最新の芦ノ湖遊覧船、老舗の高級ホテルなど、箱根の魅力を満喫する…のだが、実際に体験できるのは金曜名物企画「投扇興対決」を制した者のみというわけで、いつも投扇興の採点を担当している和サロン「かつら荘」の桂田園子さんも一行に加わり、「投扇興旅 in 箱根」を展開していく。
また、おなじみの常連ゲストや、意外なサプライズゲストも登場。さらに、今春に『ぽかぽか』を卒業、３月30日〜31日には24時間卒業ライブを予定しているSHOW-WAとMATSURIも出演。SHOW-WAは25日、27日に、MATSURIは24日、26日に登場し、各曜日の企画にちなんだスポットで熱唱のステージを届ける。
【ライブ写真多数】客席も熱狂！SHOW-WA & MATSURI コンサート2025 in 明治座の様子
一言で“遠足”といっても、月曜日から金曜日まで、旅のスタイルも行き先もさまざま。初日となる23日は、「東京ディズニーリゾートで遊び尽くせSP」と題し、ハライチ＆神田、伊集院光、横澤夏子、Travis Japan・松田元太、松崎涼佳アナウンサーの月曜メンバーが、東京ディズニーランド＆東京ディズニーシーを訪問。数々のアトラクションを体験したり、最新のショーを鑑賞したりと、みんなで丸一日かけて、２つのパークの魅力を心行くまで堪能する。
25日は、ハライチ＆神田、ゴリエ（ガレッジセール・ゴリ）、ハリセンボンの近藤春菜と箕輪はるか、加藤大悟、勝野健アナウンサーの水曜メンバーが、自分たちが“激推し”するスポットを巡る「食べてほしい！やってほしい！MC・レギュラー激推し東京バスツアー」。道中でランチタイムに訪れるハウススタジオでは、昨年５月から産休に入り現在番組を休演中の辻希美が登場し、メンバーに手作り料理を振る舞う。
26日は、ハライチ＆神田、島崎和歌子、高橋大輔、白河れい、原田葵アナウンサーが行く「神田プレゼンツ！地元・横浜満喫バスツアー」。横浜で生まれ育った神田愛花がガイドとなって、木曜メンバーをおもてなし。大好きな地元・横浜の街の魅力を熱くプレゼンする。
そして最終日の27日は、ハライチ＆神田、アンジャッシュ・児嶋一哉、真飛聖、小室瑛莉子アナウンサーの金曜メンバーが、人気観光地の箱根へ。最新の芦ノ湖遊覧船、老舗の高級ホテルなど、箱根の魅力を満喫する…のだが、実際に体験できるのは金曜名物企画「投扇興対決」を制した者のみというわけで、いつも投扇興の採点を担当している和サロン「かつら荘」の桂田園子さんも一行に加わり、「投扇興旅 in 箱根」を展開していく。
また、おなじみの常連ゲストや、意外なサプライズゲストも登場。さらに、今春に『ぽかぽか』を卒業、３月30日〜31日には24時間卒業ライブを予定しているSHOW-WAとMATSURIも出演。SHOW-WAは25日、27日に、MATSURIは24日、26日に登場し、各曜日の企画にちなんだスポットで熱唱のステージを届ける。