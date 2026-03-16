トリノ五輪女子フィギュアスケート代表の安藤美姫さん（38）が15日、ABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。未婚の母として現役復帰した当時を振り返った。

2011年、世界選手権で優勝し一度は引退を決意していた安藤さん。「復帰するつもりは最初はなく」と話すもその後妊娠が発覚。「娘ができたからこそ自分が何をしてあげられるかなって考えたときにスケートしかなかった。しっかりと考えて…もう一回カムバックするっていうことで自分のスケーターとしての人生の中に娘が欠かせないモノだという証を残したい」と意識の変化があったと明かした。

しかし、復帰への道は過酷で「試合中もやっぱり夜泣きはするし、枕に叫びまくったりとか。ミルク作りながら、本当めんどくさいとか独り言、言ったこともありますけど」と限界だった当時を回顧。「でも娘の顔を見たり」娘が泣いている理由を理解することが「すごく新鮮で、凄くうれしくて」といい「自分の弱音を吐きたい気持ち以上に幸せ早生を彼女がくれた」と話した。

育児をしながら望んだ13年には目標だった全日本選手権出場を果たし7位入賞、現役を退く決意をした。「本当に感謝しています。自分の娘として生まれてきてくれたことが本当にありがたいし…光をくれた存在」とはにかんだ。