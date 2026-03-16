手軽に食べられる軽食から卵で包んだ人気の麺料理まで、4つの言葉を完成させるために空欄に入る「ひらがな2文字」は何でしょうか。日々の暮らしや食卓の風景を思い浮かべながら、空白を埋めるピースを見つけてみましょう。

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日常生活の中に隠れている意外な「言葉のつながり」を発見して、頭をすっきりとさせてみませんか？

今回は、日本の食卓でおなじみの軽食から食欲をそそる屋台料理まで、幅広いジャンルから言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字は何でしょうか？

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□すび
かみ□□つ
あ□□し
□□そば

ヒント：炊いたご飯を三角形などに形作り、海苔を巻いたり具を入れたりする食べ物を何と呼ぶ？

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正解：おむ

正解は「おむ」でした。

▼解説
それぞれのキーワードに「おむ」を当てはめると、次のようになります。

おむすび（お結び）
かみおむつ（紙おむつ）
あおむし（青虫）
おむそば（オムそば）

愛情を込めて手で結ぶ日本のソウルフード「おむすび（お結び）」、赤ちゃんの健やかな成長を支える「紙おむつ（かみおむつ）」、葉の上をゆったりと歩く緑色の幼虫「青虫（あおむし）」、そして卵と麺のハーモニーがたまらない「オムそば（おむそば）」。

食文化、育児用品、自然界の命と全く異なるジャンルの言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかに結びつく様子は、日本語の持つパズル的な面白さを感じさせてくれますね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)