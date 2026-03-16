平手友梨奈の新曲「Kill or Kiss」が、TVアニメ『マリッジトキシン』（カンテレ／フジテレビ系）オープニング主題歌に決定した。

（関連：【映像あり】平手友梨奈、新曲「Kill or Kiss」使用のTVアニメ『マリッジトキシン』メイキング映像）

TVアニメ『マリッジトキシン』は、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ+』にて連載中の、原作 静脈、漫画 依田瑞稀による、“殺し屋×結婚詐欺師の世界一ハードな婚活バトルアクション”を原作としたアニメ。

同楽曲は、鋭いビートと妖しいシンセが際立つダンスナンバー。甘さと毒が交錯する衝動をクールに描く、中毒性のあるサウンドが魅力の1曲だ。トラックのプロデュースはFred Ballが担当した。

平手が担当するオープニング主題歌は、本日公開されたアニメメイキング映像にて視聴することができる。なお同アニメは、『火アニバル!!』枠にて4月7日よる11時より放送開始される。

＜平手友梨奈 コメント＞

「Kill or Kiss」のレコーディングをする際、「マリッジトキシン」の世界観や主人公2人を思い浮かべながら歌唱しました！「Kill or Kiss」は、個人的にもとても気に入っている1曲で、鋭いビートと妖しいシンセが際立つダンスナンバーです。甘さと毒が交錯する衝動を、クールに描いて、中毒性のあるサウンドが魅力の1曲に仕上がっているので、原作ファンの皆さんにも「Kill or Kiss」を気に入っていただけたら嬉しいです！私自身もアニメを観られる日を楽しみにしています。ぜひ、皆さんも一緒に楽しみましょう！！

（文＝リアルサウンド編集部）