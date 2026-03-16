午前0時を過ぎてもロッカーから出てこなかった

■米国 2ー1 ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）

ドミニカ共和国代表は15日（日本時間16日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で米国と対戦し1-2で敗戦。米国投手陣に本塁打の1点のみに抑えられ、決勝進出を逃した。試合後、ナインは1時間以上ロッカーを出てこなかった。

先制したのはドミニカ共和国だった。2回、ジュニオール・カミネロ内野手が、米国先発のポール・スキーンズ投手からソロを放った。さらに先発のルイス・セベリーノ投手は、3回まで米国打線を無失点に抑えた。

しかし、4回にガナー・ヘンダーソン内野手に同点ソロを被弾。1死後にマウンドに上がった2番手のグレゴリー・ソト投手もロマン・アンソニー外野手にソロを打たれ逆転を許した。

5回以降は両チーム無得点。痺れる投手戦の中、8回、9回には“疑惑の判定”もあった。最後はボール球にも見える投球がストライクと判定され、終戦。フアン・ソト外野手、ブラディミール・ゲレーロJr.内野手らは両手を上げて怒りを露わにしていた。

試合終了は現地午後11時過ぎだったが、ナインは1時間が経過してもロッカーを後にしなかった。現地でも午前0時を過ぎ、日付が16日に回っていた。（Full-Count編集部）