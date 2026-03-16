安藤美姫、12歳長女が“顔出し”出演 リアルな親子の会話＆料理の様子も公開
プロフィギュアスケーターでタレントの安藤美姫（38）が、15日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。12歳になる長女・ヒマワリさんが、マスク姿ながらも“顔出し”出演を果たした。
【写真】安藤美姫、12歳長女が“顔出し”出演
安藤は、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」に出演。密着VTR前に、安藤は「もともとあんまり、自分の家族のことを、メディアさんで話す必要性を感じてなかった」とぶっちゃけながら「娘自身も、けっこう葛藤があって。何日間か悩んで泣いちゃったりもあったんですけど、でも娘も挑戦したいということで…」と密着を引き受けた心境を明かした。
密着VTRでは、冒頭からヒマワリさんが登場し「こんにちは！」と笑顔であいさつ。「準備できた？」「もうずっとしてある」といった親子の会話や、2人で昼食を準備する際には、ヒマワリさんが「やりにくい」と母の安藤に呼びかける様子なども放映された。
スタッフの質問に対して、ヒマワリさんが「家庭科が一番、授業内容とかだと好きかな。裁縫とかもよくやるし」と話しながら、手際よく料理する姿も。「料理は誰に教わった？」との質問には「料理本とか。作り方的なやつとか。ハンバーグ作りたいと思った時は、だいたい自分から作りたいって言う」と打ち明けていた。
【写真】安藤美姫、12歳長女が“顔出し”出演
安藤は、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」に出演。密着VTR前に、安藤は「もともとあんまり、自分の家族のことを、メディアさんで話す必要性を感じてなかった」とぶっちゃけながら「娘自身も、けっこう葛藤があって。何日間か悩んで泣いちゃったりもあったんですけど、でも娘も挑戦したいということで…」と密着を引き受けた心境を明かした。
スタッフの質問に対して、ヒマワリさんが「家庭科が一番、授業内容とかだと好きかな。裁縫とかもよくやるし」と話しながら、手際よく料理する姿も。「料理は誰に教わった？」との質問には「料理本とか。作り方的なやつとか。ハンバーグ作りたいと思った時は、だいたい自分から作りたいって言う」と打ち明けていた。