TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が15日、同局系ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜午前10時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）準々決勝の日本対ベネズエラ戦が他局で生中継される中、本音を漏らした。

同時間帯では日本対ベネズエラ戦をニッポン放送と文化放送が生中継していた。安住アナは「WBCが行われているということで。ネット系のプラットフォーム企業が放映権、大枚をはたいて取得したと。地上波のテレビが青息吐息だと言われてますけども、AMラジオもニッポン放送さんと文化放送がWBCを生中継するということですからね」と前置きした上で「究極的に追い込まれているのはTBSラジオの今の時間だろう、俺たちだろう！ よってたかってみんな嫌いだよっていう話ですよね。嫌になっちゃうよって話ですけど」と切り出した。

「いろんなメディアが曲がり角に来ているなんて言って、今回の1件がフィーチャーされてますけど、よってたかって最終的に一番追い詰められているのは、この時間帯ですよ。俺たちだよ。笑ってしまう」と愚痴った。その上で「こうやって愚痴を吐くと、またネットが記事書いたりして。この放送を聴いてない、あるいはAMラジオの現状を理解してない人がいろいろコメントして、私たちの首を絞めるというね。何なんですか。ポッドキャストで年間ナンバーワンとか、スポティファイで表彰されましたけど、全く関係ないね。何の恩恵もありゃしないじゃないか。嫌になっちゃうよね。びっくりしましたよ」と一気にまくし立てた。

さらに「私たちが仕事をし始めた時はまだまだこのメディア、落ち目とは言いながらも、帯番組5年10年やったら、都内にビル3軒4軒建てるっていう話だったんですよ？ それ信じてやってきたら冗談じゃない。都内にマンション、1軒も買えやしない。バカヤロー！」などと安住節をさく裂させた。