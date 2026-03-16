ILLIT（アイリット）の「jellyous」が、グローバルなオーディオ・音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyで1億ストリーミングを突破した。3枚目ミニアルバム「bomb」の収録曲で、1億超えは通算7曲目となる。12日に発表された。

韓国の公営放送MBCは16日、「jellyousは、休むことなく駆け抜ける速いビートが特徴のダンスポップ・ジャンルの曲。確認できない『あなた』の心に嫉妬（jealous）を感じ、さまざまな感情が混ざり合ったものを混ざり合ったゼリー（jelly）に例えた機知に富んだ歌詞が魅力的だ。ILLITは活動当時、全力でステップを踏むヒップな振り付けを披露しつつ、崩れないライブを展開して話題を呼んだ」と報じた。

ILLITはこれまで、リリースした全曲を合わせ、Spotify合計累計ストリーミング数は、25億回を超えている。特に24年3月25日にデビューし、リリースした初ミニアルバム「SUPER REAL ME」のタイトル曲「Magnetic」は、発表してから1年7カ月で7億回以上再生された。これはK−POPグループのデビュー曲の中では、最短記録となる。