イランとの戦争が続くなか、航空各社は燃料費の上昇に直面する見通しで、その打撃は世界中の旅行者に及ぶ可能性がある/Kevin Carter/Getty Images

ワシントン（CNN）イランとの戦争が続くなか、原油価格が高騰している。航空各社は燃料費の上昇に直面する見通しで、その打撃は世界中の旅行者に及ぶ可能性がある。

ユナイテッド航空のスコット・カービー最高経営責任者（CEO）は先週、CNBCに対し、影響は「おそらくすぐに生じる」と語った。

原油価格は米イスラエルによるイラン攻撃を受け急騰し、12日には1バレル=100ドル前後で推移した。終値で100ドルを上回ったのは約4年ぶりで、13日はやや下げた99ドルで取引を終えた。

航空データ分析会社シリウムによると、戦争は中東地域の航空各社の運航にも大きな影響を及ぼし、2月28日以降の欠航は5万便近くに上る。

ジョージタウン大学マクドノウビジネススクールのロブ・ブリットン非常勤教授（マーケティング学）は、現時点で石油供給の混乱はわずかにとどまっているものの、原油価格は急騰していると述べた。

「燃料価格が高止まりすれば、運賃は上がる。そこに不思議はない。単純に計算すれば、航空券価格はほぼ比例して上昇すると予想できる」（ブリットン氏）

航空会社にとって人件費に次いで大きなコストはジェット燃料であり、原油価格次第で総費用の20〜30%を占める可能性があるという。

ブリットン氏は「歴史的にみて、航空会社は燃料価格が急騰するとすぐに運賃を引き上げてきた」と述べた。

ただし航空各社は、燃料価格の上昇のようなコスト増を利用者に自由に転嫁するのは難しいことが多い。航空ニュースレター「フロム・ザ・トレー・テーブル」の筆者ザック・グリフ氏はそう語る。

グリフ氏によれば、航空運賃は燃料費や運航コストだけで決まるものではなく、最も大きな影響を与えるのは旅行需要だという。インフレや失業率の上昇で、今夏に出張客やレジャー客が渡航の計画を減らせば、航空各社はコストがどうであれ、運賃を引き上げる余地をあまり持てないことになる。

カービー氏はCNBCに対し、燃料価格はユナイテッド航空の次の四半期の業績に「重要な」影響を及ぼす可能性があると語った。

ダフィー運輸長官は先週の記者会見で楽観論を示し、「エネルギー市場の回復」を予測するとともに、トランプ大統領の紛争への関与を称賛した。

利用客に打撃となりかねない減便

燃料コストの上昇は、別の形でも利用客に打撃を与える可能性がある。燃料価格が低いときには採算が取れていたものの、不採算に陥った一部路線の維持を航空会社が見直す可能性があるためだ。

利用客の選択肢が減れば、航空券の供給減少そのものが運賃上昇の要因になり得る。

「航空会社が今夏少しでも利益を出したいなら、コストに厳しく目を光らせなければならない」と、グリフ氏は述べた。「採算ぎりぎりの便は確実に俎上（そじょう）に載ることになる」

燃料費に加え、航空各社は戦争が続くなか安全上の懸念からすでに多くの中東便の運航を停止しており、複数の収益性の高い長距離国際線を失っている。

運賃はいつ上がるのか

航空運賃は主に座席の供給と航空券の需要によって決まり、戦争開始以降、その点に大きな変化は起きていない。

旅行アプリ「ゴーイング」の広報、ケイティー・ナストロ氏は、米航空各社が広範囲に、あるいは公に運賃を引き上げたわけではなく、「短期的にみて異常に高い運賃は確認されていない」と述べた。

ナストロ氏は、紛争がどれだけ長引くかなど、旅行者に影響し得る要素で分からないことがいくつもあるとしながらも、「紛争が長引くほど、旅行者がより高い運賃という形で悪影響を受ける可能性は高くなる」と指摘した。

夏の運賃は通常、需要が最も高まるため、いまより高くなる可能性が高い。グリフ氏は「6月や7月に旅行する予定で、まだ航空券を買っていないなら、いまが買い時だ。払い戻し可能、または変更可能な航空券を買っておこう」と述べ、実際に運賃が下がったら取り直せばいいと付け加えた。