メイプル超合金カズレーザー（41）が16日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）侍ジャパンに大ボケのコメントをした。

番組ではWBC準々決勝のベネズエラ戦で5−8で敗れて連覇できなかった日本代表を特集。MC谷原章介を中心に「日本代表の選手、頑張った、すばらしい」と賞賛する中、カズレーザーは「ああ、でもまだ1敗しただけですからね」と大ボケのコメントを放った。

すかさず隣に座っていた谷原が「うん…終わったんだよ」と両手でカズレーザーの右手をつかんで、顔を見合わせた。カズレーザーは驚いた表情で「えっ、1回負けたら終わりなの？ あんなにやったのに」と口をとがらせた。

谷原は「そうなの、そうなの。ゴメン、教えてなかったか、そこ。1次予選に関しては負けても（決勝ラウンドに）いけたけど、決勝トーナメントだめなのよ」と説明。カズレーザーは「いや、ちょっと待ってくださいよ。絶対優勝すると思っていたのに」と悔しがって「すげえ楽しかったですよ、どこを見ても。ワクワクした」と侍ジャパンのプレーで楽しめたことをアピールした。

谷原は「まだこれからつながっていくわけだから。勝ったベネズエラをこれから応援して。優勝して欲しいと思う」とベネズエラにエールをおくっていた。