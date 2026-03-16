米株価指数先物 時間外 ダウ200ドル超高 ホルムズ海峡再開期待 米株価指数先物 時間外 ダウ200ドル超高 ホルムズ海峡再開期待

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米株価指数先物 時間外 ダウ200ドル超高 ホルムズ海峡再開期待



東京時間13:21現在

ダウ平均先物JUN 26月限 47102.00（+216.00 +0.46%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6722.50（+36.75 +0.55%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24748.25（+142.50 +0.58%）



米株先物は上げ幅を拡大、ダウは200ドル超上昇している。トランプ米大統領が同盟国にホルムズ海峡再開への支援を要請したことで、NY原油先物が上げを帳消しにしている。ただ、米イラン戦争自体が終結するかは不明だ。

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