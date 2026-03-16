山崎怜奈、自身が“批判の的”となることに私見「前例として似たような人がいない」
ポッドキャスト番組のパーソナリティたちが集結する国内初のイベント『JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026』が、3月14日・15日の2日間にわたり、東京赤坂サカス広場にて開催された。
【イベント写真たくさん】山崎怜奈『ダレハナ』夏祭り アンジーとの因縁も決着？
「ポッドキャスト」とは、インターネットで配信される音声コンテンツで様々なジャンルの番組をストリーミングやダウンロードで楽しむことができる。近年急速な盛り上がりを見せており、ライフスタイルの一部として定着するほどの人気を博している。
『JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026』では期間中、約30番組のパーソナリティたちが「公開収録ステージイベント」を行い、詰めかけたファンとの交流を深めた。最終日となった15日には14の「公開収録ステージイベント」が行われた。
『オールナイトニッポン PODCAST アンガールズのジャンピン』（ニッポン放送）の「公開収録ステージイベント」は、「アンガールズ、いざ出陣！」の掛け声とともに始まった。田中卓志は番組名が書かれた「のぼり旗」を手に持ち、山根良顕は小さな法螺貝を携えて登壇。詰めかけた観客から大きな拍手が送られると、田中は「世界観もちゃんと大事にやっているの、俺らだけじゃない？」と自画自賛して笑いを誘った。
会場が赤坂ということもあり、TBSラジオでパーソナリティを務め、このあとのステージにも登場するジェーン・スーをライバル視する2人。事前に募集した“ジェーン・スーの首を取るには”というメールテーマには、「ジェーン・スーさんはヨガが苦手なので、片岡鶴太郎を呼んでくればいい」というリスナーのアイデアが紹介され、会場は爆笑に包まれた。
TBSラジオのポッドキャスト番組「ジェーン・スーと堀井美香の『OVER THE SUN』」は、ラジオパーソナリティをはじめ多彩な分野で才能を発揮するジェーン・スーとフリーアナウンサーの堀井美香のトークプログラム。人気番組だけあり「公開収録ステージイベント」には多くの人が詰めかけ、情報番組や教育番組で活躍するタレント・山崎怜奈らがゲストとして出演した。
ジェーン・スーは山崎のことを「ハッキリものを言うアイドル出身の人」と表現。番組での発言が批判の的になったりすることもある山崎は「前例として似たような人がいない」と告げ、「『見たことがない人がいると人間はけっこう怖いと感じたり、怒りにつながったりするから、動物的に仕方がないのだろうな。生存本能なのだろうな』というふうに最近見るようになりました」とコメント。
「もちろん生きてきた歴が短くまだ20代で知らないことも多分にあるから、他の人から見たら『言ってること違くない』と」などと批判が起きることに理解を示したうえで、「それでも、自分の意見を持ったり、自分の立場から主張をしたりすることにおいて、言われるがままに引っ込んだら全員言えなくなるのでは。その言える『ポジション』や『椅子』自体を全員で守っていかなければいけないのに。自分がそこを放棄して、『伝わらないから諦めます』みたいになったらそれこそ本末転倒では」と言葉にし、「だから口が歩いているんです（笑）」と付け加えた。
2日間に渡り開催された祭典では、普段はリスナーの反響や様子を生で感じることができないパーソナリティたちも公開収録ステージイベントを満喫した様子。各イベントで収録された番組は、それぞれのプラットフォームで順次配信されアーカイブもされていく。急速な盛り上がりを見せるポッドキャストが今後どのような進化を遂げ、さらにどんな展開を生み出していくのか注目される。
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「ポッドキャスト」とは、インターネットで配信される音声コンテンツで様々なジャンルの番組をストリーミングやダウンロードで楽しむことができる。近年急速な盛り上がりを見せており、ライフスタイルの一部として定着するほどの人気を博している。
『オールナイトニッポン PODCAST アンガールズのジャンピン』（ニッポン放送）の「公開収録ステージイベント」は、「アンガールズ、いざ出陣！」の掛け声とともに始まった。田中卓志は番組名が書かれた「のぼり旗」を手に持ち、山根良顕は小さな法螺貝を携えて登壇。詰めかけた観客から大きな拍手が送られると、田中は「世界観もちゃんと大事にやっているの、俺らだけじゃない？」と自画自賛して笑いを誘った。
会場が赤坂ということもあり、TBSラジオでパーソナリティを務め、このあとのステージにも登場するジェーン・スーをライバル視する2人。事前に募集した“ジェーン・スーの首を取るには”というメールテーマには、「ジェーン・スーさんはヨガが苦手なので、片岡鶴太郎を呼んでくればいい」というリスナーのアイデアが紹介され、会場は爆笑に包まれた。
TBSラジオのポッドキャスト番組「ジェーン・スーと堀井美香の『OVER THE SUN』」は、ラジオパーソナリティをはじめ多彩な分野で才能を発揮するジェーン・スーとフリーアナウンサーの堀井美香のトークプログラム。人気番組だけあり「公開収録ステージイベント」には多くの人が詰めかけ、情報番組や教育番組で活躍するタレント・山崎怜奈らがゲストとして出演した。
ジェーン・スーは山崎のことを「ハッキリものを言うアイドル出身の人」と表現。番組での発言が批判の的になったりすることもある山崎は「前例として似たような人がいない」と告げ、「『見たことがない人がいると人間はけっこう怖いと感じたり、怒りにつながったりするから、動物的に仕方がないのだろうな。生存本能なのだろうな』というふうに最近見るようになりました」とコメント。
「もちろん生きてきた歴が短くまだ20代で知らないことも多分にあるから、他の人から見たら『言ってること違くない』と」などと批判が起きることに理解を示したうえで、「それでも、自分の意見を持ったり、自分の立場から主張をしたりすることにおいて、言われるがままに引っ込んだら全員言えなくなるのでは。その言える『ポジション』や『椅子』自体を全員で守っていかなければいけないのに。自分がそこを放棄して、『伝わらないから諦めます』みたいになったらそれこそ本末転倒では」と言葉にし、「だから口が歩いているんです（笑）」と付け加えた。
2日間に渡り開催された祭典では、普段はリスナーの反響や様子を生で感じることができないパーソナリティたちも公開収録ステージイベントを満喫した様子。各イベントで収録された番組は、それぞれのプラットフォームで順次配信されアーカイブもされていく。急速な盛り上がりを見せるポッドキャストが今後どのような進化を遂げ、さらにどんな展開を生み出していくのか注目される。