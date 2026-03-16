「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１６日午後１時現在で山王<3441.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



山王は朝方から大量の買い注文が入り商いが成立しないまま３００円高はストップ高となる１６２７円にカイ気配で張り付く人気となった。電子機器に使われるデバイスの貴金属表面処理加工（金メッキ加工）や精密プレス加工などを手掛け、独自のメッキ加工技術をベースに水素分野にも積極展開を図る。前週末１３日取引終了後に２６年７月期業績の修正を発表、売上高は従来予想の１０９億円から１３０億円（前期比２０％増）に、営業利益は５億円から１４億円（同７６％増）にそれぞれ大幅増額した。自動車や産業機器向け需要獲得が会社側の想定を超え、メッキの新ライン稼働効果やコスト上昇分の販売価格転嫁が利いて採算も向上した。営業利益は２１期ぶりの過去最高更新となる。なお、発行済み株式数３．５％相当の１５万株、金額ベースで２億円を上限とする自社株買いも併せて発表しており、物色人気を加速させた。



出所：MINKABU PRESS