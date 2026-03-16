ユークス<4334.T>が続伸している。前週末１３日の取引終了後に発表した２６年１月期連結決算が、売上高４２億８８００万円（前の期比３１．７％増）、営業利益１億８１００万円（同２．１倍）、純利益１億７６００万円（同１０．９％減）となり、従来予想の営業利益２０００万円、純利益２２００万円を大きく上回って着地したことが好感されている。



受託開発で受注が回復傾向にあることや連結子会社アクアプラスの連結効果で売上高が大幅に増加したことに加えて、受託事業で開発体制の最適化及び費用構造の見直しを進めたことや、業績連動賞与を反映させたことなどで、売上原価や販管費の抑制が進んだことが寄与。また、一部案件においてロイヤリティー収入が想定を上回って計上されたことや、アクアプラスの業績が想定を上回って推移したことが収益を想定以上に押し上げたとしている。



２７年１月期は「受託安定化とＩＰ比率向上の基盤構築期」と位置づけ、売上高５３億円（前期比２３．６％増）、営業利益２億７５００万円（同５１．８％増）、純利益２億８０００万円（同５８．５％増）を予想。受託開発の安定成長とアクアプラスの通年寄与が収益を押し上げる見通しだ。



出所：MINKABU PRESS