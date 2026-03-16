元イングランド代表DFアシュリー・コール氏のトップチーム初指揮が決定!! チェゼーナ監督に就任
チェゼーナ(セリエB)は15日、アシュリー・コール氏(45)が監督に就任することを発表した。6月30日までの短期契約で、一定の条件を満たした場合に延長するオプションがついているとした。
A・コール氏は現役時代にアーセナルやチェルシーなどで活躍し、プレミアリーグを3回、FAカップを7回、UEFAチャンピオンズリーグを1回優勝するなどした名DF。イングランド代表としてはワールドカップに3回出場している。イタリアではローマで1シーズンプレーした。
2019年に現役を引退してからは指導者の道に進み、チェルシーのアカデミーやU-21イングランド代表などでコーチを担当。エバートンのトップチームでもコーチを務めた。トップチームの指揮を執るのは今回が初となる。
イタリア2部のチェゼーナはDF長友佑都が海外挑戦を始めたクラブとしても知られている。2018年に破産したが4部から再出発し、24-25シーズンに2部へ昇格。今季は30節を終えて8位に位置している。
A・コール氏は現役時代にアーセナルやチェルシーなどで活躍し、プレミアリーグを3回、FAカップを7回、UEFAチャンピオンズリーグを1回優勝するなどした名DF。イングランド代表としてはワールドカップに3回出場している。イタリアではローマで1シーズンプレーした。
イタリア2部のチェゼーナはDF長友佑都が海外挑戦を始めたクラブとしても知られている。2018年に破産したが4部から再出発し、24-25シーズンに2部へ昇格。今季は30節を終えて8位に位置している。