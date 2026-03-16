【侍ジャパン】「“能力不足”の評価も」WBC8強敗退→辞任意向の井端監督に韓国メディアの反応は？「圧倒的な強さ見えず」

WBC準々決勝敗退の責任を取り、辞任の意向を示した野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督に韓国メディアが注目している。

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日本は3月15日（日本時間）、米マイアミのローンデポ・パークで行われたWBC準々決勝のベネズエラ戦で5-8と敗れた。

2006年、2009年、2023年にWBC優勝を果たした日本は、大会史上最多の優勝回数を誇る。前回大会では全勝優勝を飾り、ファンを熱狂させた。特に前回大会では、二刀流の大活躍で大会MVPを受賞した大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）が、アメリカとの決勝でチームメイトだったマイク・トラウト（ロサンゼルス・エンゼルス）を空振り三振に打ち取り、優勝を決めたシーンが今も語り継がれる名場面として残っている。

日本は今大会もメジャーリーガーを数多く招集し、大会2連覇に挑んだ。大谷だけでなく山本由伸（ロサンゼルス・ドジャース）、鈴木誠也（シカゴ・カブス）、吉田正尚（ボストン・レッドソックス）、菊池雄星（ロサンゼルス・エンゼルス）、菅野智之（コロラド・ロッキーズ）、岡本和真（トロント・ブルージェイズ）、村上宗隆（シカゴ・ホワイトソックス）らが大会に参加した。

韓国、オーストラリア、台湾、チェコと同じプールCに入った日本は、4勝のプール1位で準々決勝に進んだ。しかし、準々決勝でプールD2位のベネズエラに衝撃的な敗戦を喫し、大会2連覇の夢は儚くも散った。日本がWBCで準決勝に進出できなかったのは、今回が初めてのことだ。

複数の日本メディアによると、井端監督は今大会限りで辞任する意向を示した。

井端弘和監督（写真提供＝OSEN）

2023年WBCで優勝した栗山英樹監督の後任として侍ジャパンの指揮を執った井端監督だが、国際大会での成績は芳しくなかった。2023年のアジアプロ野球チャンピオンシップは優勝したが、2024年のプレミア12では台湾に優勝を譲って準優勝に終わり、今回のWBCでは史上初となる準決勝進出失敗という屈辱を味わった。井端監督はこうした不振の責任を取り、身を引く形となった。

井端監督の辞任示唆には韓国メディアも反応。スポーツメディア『スポータル・コリア』は「（日本は）今大会でこれまでのような圧倒的な強さを見せられなかった。プールCでは台湾にコールド勝ちした時こそすさまじい勢いを見せたが、韓国とは6回まで拮抗し、オーストラリアやチェコに対しても終盤まで苦戦を強いられた」と今回の侍ジャパンを総括し、「井端監督は2024年のプレミア12で台湾に敗れるなど成果を上げられず、“能力が不足している監督”と評価された」と伝えた。

「オオタニやヤマモトがいても8強脱落か」と見出しを打ったスポーツメディア『SPOTV NEWS』は、「日本はWBC通算3度の優勝を誇る最強国だ。今大会では大谷翔平、山本由伸を軸に主力選手が多数参加する豪華なメンバーで優勝を狙ったが、むしろ史上初めて準決勝進出に失敗し、過去最低の成績を記録した」と報道。ネットメディア『STNスポーツ』は「WBCでの結果に応じて去就を決めると語っていた井端監督だが、ベスト8で早期敗退という屈辱を受け、辞任を決意した」と報じていた。