高市首相は１６日の参院予算委員会で、米側から船舶の護衛活動への要請について「まだ求められていない」と明らかにした。

そのうえで、「どのように日本関係船舶や乗員の命を守っていくか。法的観点も含めて総合的に検討を行っている最中だ」と述べた。

小泉防衛相は船舶の護衛に伴う自衛隊派遣について、「現時点で考えていない」と強調した。自衛隊法に基づく海上警備行動については「発令は制度上は可能だ」とした。日本関係船舶を守るため、人命や財産の保護に必要な行動ができるが、外国船舶を護衛することはできない。

首相は１９日にワシントンでトランプ氏と会談する。米側から海上自衛隊の艦艇派遣を要請された場合、安全保障関連法に基づく「存立危機事態」に認定すれば、集団的自衛権を行使して民間船舶の護衛が可能だが、法的なハードルは高い。

政府は過去の国会答弁で、国際法上違法な武力行使を行った国を支援することはないと明言してきた。今回の米軍の攻撃は、専門家の間でも法的な評価が分かれている。首相は１６日、米軍のイラン攻撃について「確定的な法的評価は行っていない」と述べるにとどめた。

イラン情勢に関連し、小泉氏は１５日夜、ヘグセス米国防長官と電話で約３０分間会談し、緊密な意思疎通を改めて確認した。小泉氏は「中東地域の平和と安定の維持は日本を含む国際社会に極めて重要だ」と伝えた。ヘグセス氏は最新の情勢や見通しを説明した。