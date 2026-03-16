◆ＷＢＣ 準決勝 ドミニカ共和国１―２米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

２３年大会準優勝の米国が、優勝候補のドミニカ共和国を逆転で破り、１７年大会以来２度目の優勝に王手をかけた。一方、１点差の９回２死三塁の好機で、フルカウントからの最後の１球は、ＭＬＢ公式サイトの配球チャートでも低めに外れるボールゾーンに表示されながらもストライク判定。まさかの判定にドミニカ共和国ナインは呆然となり、大一番での煮え切らない結末となった。

今季からは米大リーグで「ロボット審判」こと自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）が導入される。同システムは、原則として球審がボール、ストライク判定をするが、投手、捕手、打者が投球直後に帽子やヘルメットをたたくジェスチャーをしてチャレンジをすると、機械で判定。各チームは毎試合２回のチャレンジ権を持ち、成功すれば回数は減らない。延長突入後、チャレンジ権が残っていなかった場合は１度のチャレンジ権が与えられる。

ＷＢＣの今大会では導入されておらず、ストライク判定を巡ってはこの試合だけでも“疑惑の判定”が続出。８回の先頭ソトの見逃し三振も低めのボール気味の１球。くしくも、米国が恩恵を受ける形となった。試合後の会見では、自動判定システムの導入の是非についての質問も飛び、米国のデローサ監督も「次回大会はそうなるのでは。私も同意する」と前向きな姿勢を示した。