WBC準決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝が15日（日本時間16日）に行われ、米国がドミニカ共和国に2-1で逆転勝ち。3大会連続の決勝進出とし、2017年以来2大会ぶり2度目の優勝に王手をかけた。優勝候補同士の息詰まる熱戦に、日本人ファンからは様々な声が上がった。

本塁打2発と6投手による執念の継投を演じ、1点差を守り切った米国。ドミニカ共和国も自慢の強打を封じられたとはいえ、最後の最後までわからない大熱戦の準決勝となった。

連覇を狙った日本代表「侍ジャパン」は14日（同15日）のベネズエラとの準々決勝に敗れ、8強敗退。X上の日本人ファンからは他国のレベルの高さを痛感する声も上がった。

「アメリカ対ドミニカやばかったな 投手の球速やコントロールが日本より1枚上だったわ」

「日本が敗れた翌日に見るアメリカとドミニカ改めてやっとる野球のレベルが全然違う」

「日本が戦ったらどれだけやれたか」

「アメリカ対ドミニカ流石のレベルの高さだったな。 これだけメジャーリーガーが本気でやってたら日本は今後なかなか勝てないね」

16日（日本時間17日）の準決勝はベネズエラとイタリアが対戦。勝者が世界一をかけ、17日（同18日）の米国戦に臨む。



（THE ANSWER編集部）