Da-iCEの花村想太がボーカルを務めるバンド「Natural Lag 」が、東武鉄道及び同社が運行する「SPACIA X」とコラボレーションした「Step By Step」のミュージックビデオを公開した。

「Step By Step」は2024年に東武鉄道アニメーションCMのタイアップ楽曲としてリリースされ、沿線を利用している人々やNatural Lagのファンからはおなじみの明るいポップナンバー。

MV内では、浅草駅を出発した「SPACIA X」に乗車したNatural Lagのメンバーが東武日光駅に降り立ち、日光金谷ホテルを目指し小旅行をするという内容に仕上がっている。映像内に織り交ぜられているNatural Lagメンバーの演奏シーンはもちろん、楽曲の雰囲気に沿った東武鉄道沿線近郊風景の映像や「SPACIA X」の優雅な走行映像にも是非注目してほしい。

なお、Natural Lagは今年6月より自身最大規模となる全国ホールツアー及びツアー最終公演として自身初となる東京・日本武道館公演も予定している。

■「Step By Step」収録ベストアルバム『Natural Lag Best Album -Turning Point-』楽曲配信

https://naturallag.lnk.to/BestAlbumTurningPoint

【ライブ情報】 ＜Natural Lag Live Tour 2026＞

2026年6月10日(水)【東京】Kanadevia Hall 18:00/19:00

2026年6月27日(土)【大阪】フェニーチェ堺 大ホール 16:00/17:00

2026年7月25日(土)【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール 16:00/17:00

2026年8月11日(火･祝)【福岡】福岡サンパレス ホテル＆ホール 16:00/17:00 ＜Natural Lag Live Tour 2026 -Special Edition-＞

日本武道館公演スケジュール（開場時間/開演時間）

2026年8月16日(日)【東京】日本武道館 17:00/18:00