ダンサー・振付師のRuu、バービー風のミニ丈ドレス “現代のリアルバービー”に選出され「心からうれしく思います」
自分の個性や夢を大切にしながら、美しくチャレンジし続ける“現代のリアルバービー”を称えるアワード『Barbie Icons -Shaping our World-』が初開催。16日に東京・渋谷の実践女子大学で授賞式セレモニーが行われた。
【写真】リアルバービー…美デコルテ全開のバービー風衣装で登場したRuu
話題のドラマやテレビ番組に出演し、目覚ましい活躍を続ける俳優の渋谷凪咲、「人生を自分でハンドリングし、前向きに生きる女性を増やす」をビジョンに掲げて仕事と向き合う女性に向けてさまざまなサービスを展開するNewMeの笹川友里CCO、世界的ダンスコンテスト『WORLD OF DANCE 2016』で日本人初優勝を果たし翌年には連覇を達成し、TWICEやNiziUなど多くのアーティストの振り付けも手がけるダンサー・振付師のRuuの3人の受賞者が登壇した。
トロフィーとなるティアラとタスキをかけたバービー人形を渡されてRuuは笑顔。「こんなに愛するバービーのイベントに登壇させていただけて、心からうれしく思います」と感慨を語っていた。
本年度に初開催となるアワードは、バービーの誕生月である3月に開催。1959年にデビューしたバービーは「女の子が遊びながら自分の将来像を思い描き、可能性を広げていけるように」という願いのもと誕生。バービーは、ファッションアイコンとしてだけでなく、自分らしさを肯定し、現代の多様性を体現し、子どもたちからZ世代に至るまで、あらゆる世代が「自分らしく生きる」ことを後押しするライフスタイルブランドへと進化してきた。そして「なりたい自分を信じ続け、可能性を広げる」というBarbieのブランドメッセージを体現する、次世代のロールモデルとなる輝く女性に、ブランドとして称賛のスポットライトを当てるアワードを開催することとなった。
【写真】リアルバービー…美デコルテ全開のバービー風衣装で登場したRuu
話題のドラマやテレビ番組に出演し、目覚ましい活躍を続ける俳優の渋谷凪咲、「人生を自分でハンドリングし、前向きに生きる女性を増やす」をビジョンに掲げて仕事と向き合う女性に向けてさまざまなサービスを展開するNewMeの笹川友里CCO、世界的ダンスコンテスト『WORLD OF DANCE 2016』で日本人初優勝を果たし翌年には連覇を達成し、TWICEやNiziUなど多くのアーティストの振り付けも手がけるダンサー・振付師のRuuの3人の受賞者が登壇した。
本年度に初開催となるアワードは、バービーの誕生月である3月に開催。1959年にデビューしたバービーは「女の子が遊びながら自分の将来像を思い描き、可能性を広げていけるように」という願いのもと誕生。バービーは、ファッションアイコンとしてだけでなく、自分らしさを肯定し、現代の多様性を体現し、子どもたちからZ世代に至るまで、あらゆる世代が「自分らしく生きる」ことを後押しするライフスタイルブランドへと進化してきた。そして「なりたい自分を信じ続け、可能性を広げる」というBarbieのブランドメッセージを体現する、次世代のロールモデルとなる輝く女性に、ブランドとして称賛のスポットライトを当てるアワードを開催することとなった。