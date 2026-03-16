昨年12月に死去したゴルフ界のレジェンド尾崎将司さん（享年78）のお別れの会が16日、都内のホテルで開催され、愛弟子の女子プロゴルファー佐久間朱莉（23＝大東建託）、木戸愛（36＝日本ケアサプライ）らが出席した。

昨季年間女王の佐久間は中学時代から指導を受けてきた。開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースでツアー5勝目を挙げ、前日まで台湾で行われた第2戦台湾ホンハイ・レディースではツアー史上初の開幕2連勝こそ逃したものの2位に入り存在感を示した。

お別れ会で優勝報告することを目指していただけに「まだ寂しい気持ちは残っているけど、しっかり優勝報告ができた。“残り試合も頑張ります”と伝えました」とほっとしたような表情で話した。

最後に対面できたのは昨年12月で、初の年間女王獲得を報告した。その際、尾崎さんから「メジャーは勝ってないんだっけ」と言われ、今季は「年間5勝とメジャー初制覇」を目標に掲げている。

「ジャンボさんのような存在に少しでも近づけるように、たくさん勝って、たくさん報告に行けるように頑張ります」と決意を込めた。

約2年前から指導を受けていた木戸は「ジャンボさんには感謝の気持ちと“ここからも強い気持ちで頑張ります”と伝えました。ジャンボさんから教えていただいた時間が私の宝物。それを自分のゴルフに、という気持ちで頑張りたいと思います」と話した。