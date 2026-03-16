100均のが優秀ってどういうこと…！？さすがにメーカー泣かせだよ！使って驚いた優秀スポンジ

ダイソーで見つけた浴室床用スポンジ。普段使用している有名メーカーの1,000円近い商品に似ているなぁと思いつつ、使ってみて驚き…！なんと、ダイソーの商品のほうが扱いやすかったんです。汚れ落ちも良く、100円なのでリピートしやすい点も魅力。これはさすがにメーカーが泣くレベルで凄いと思いました！

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商品情報

商品名：浴室床のがんこ汚れスッキリスポンジ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：6.5cm×3.1cm×11.2cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480879857

これはメーカー泣かせ…！ダイソーの『浴室床のがんこ汚れスッキリスポンジ』が優秀すぎる♡

お掃除用のスポンジの種類がとにかく豊富なダイソーで、またしても気になる商品を発見しました！

今回ご紹介するのは、こちらの『浴室床のがんこ汚れスッキリスポンジ』。

価格は110円（税込）で、筆者が訪れた店舗では掃除グッズ売り場に陳列されていました。

このスポンジ、なんといっても表面に透明な硬い繊維がびっしりと生えているのが特徴！

それによって、浴室の床に付着した汚れをしっかり掻き落としてくれます。

スポンジですがブラシのようになっているので、細かな床の凹凸にも入り込んでくれます。

普通のスポンジでは取り除きにくい湯垢もすっきり絡め取ります。

筆者が普段使っているアズマ工業の『smartシリーズ 浴室床洗い』という掃除グッズに似ています。

アズマ工業の商品も、スポンジの表面に細かいブラシが付いています。

また、アズマ工業の商品には取り外し可能な柄が付いていますが、ダイソーの商品には付いていません。

メーカー品よりも扱いやすくて驚き！100円だからリピ買いしやすい◎

我が家の浴室の床を、今回購入したスポンジで早速掃除してみました。

こまめに掃除するようにはしているのですが、恥ずかしながら水垢が所々目立ちます。

普通のスポンジと同様に、しっかりと水に濡らして洗剤をつけて擦っていきます。

ただし、ブラシ繊維を使用しているため、必ず目立たない場所で傷がつかないか確認するよう注意が必要です。

使ってみて思ったのが、アズマ工業のスポンジと違って柄がついていないものの、かえって小回りが利いて扱いやすいという点です。

波型形状で握りやすく、動かしやすいのもいいと思いました。

手に収まりが良いサイズのスポンジなので、アルミサッシなどの構造が複雑な部分にも、難なく入り込んでくれる点も高評価ポイント！

角にもぴったりフィットしてくれます。

カーブしている部分も隈なく擦れます。

使用後の状態はこの通りです。水垢汚れが目立っていた床がきれいさっぱり！

アズマ工業の商品は1,000円近い価格で購入したのですが、ダイソーなら柄がなくても使いやすいスポンジが100円で買えてしまうということが凄いです！

ただ、ループや穴が無いので、浮かせて収納するにはカゴに入れたり、ピンチフックで挟んだりなどの工夫が必要です。

しかしながら、圧倒的にコスパが良いのは嬉しい限り！髪の毛や汚れが絡むのがこの手のスポンジの宿命ですが、100円なら高頻度で交換してもお財布に優しいです。

今回は、ダイソーの『浴室床のがんこ汚れスッキリスポンジ』をご紹介しました。

普通のスポンジではなかなか浴室床がスッキリしない…という方におすすめです！ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。