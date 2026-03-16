100均だからって侮れない！「300円で買えるなら専門店じゃなくていいや…」神コスパな商品

ダイソーの季節もの売り場をチェックしていると、アパレルショップで扱っているようなおしゃれな帽子を発見！さっと被るだけで可愛く、身長が高く見えるのも魅力。軽くて蒸れにくく、手洗いもできるので、春夏のお出かけに活躍します♪お値段は330円（税込）と神コスパのアイテムなので、詳しくチェックしてみて。

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商品情報

商品名：ストローハット

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：頭周り58cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480950815

300円とは見えないクオリティの高さ♡ダイソーの『ストローハット』

今回ご紹介するのは、ダイソーの季節もの売り場で見つけた『ストローハット』。

ポリエステル100％素材で編まれており、軽くて扱いやすいのが特徴で、デイリー使いにもぴったりのアイテムです。

黒を基調としたデザイン×ツバの白とのバイカラーが映えて、今っぽい雰囲気を楽しめて、シンプルながらコーデのアクセントとしても活躍します。

お値段は330円（税込）とコスパのよさも抜群で、アパレルショップにあるようなクオリティなので、気軽におしゃれを楽しみたい方にもおすすめです。

被るだけでおしゃれ＆洗えてお手入れもラクラク♪

手洗いでお手入れができるので、清潔に保ちながら長く使えます。

型崩れはしそうですが、リーズナブルな価格なので、気軽にたたんで持ち歩けそうです。

頭の大きさや形、かぶり方にもよると思いますが、深く被るタイプではなく、ほどよく高さが出るデザインです。上部にややゆとりがあり、さりげなく身長が高く見えるのも嬉しいポイント。

また、被っているのを忘れるくらい軽く、通気性があるので蒸れにくく、春夏のお出かけに頼れること間違いなしです。

今回は、ダイソーで見つけた『ストローハット』をご紹介しました。

おしゃれさとコスパのよさを兼ね備えたアイテムなので、気になる方はぜひお早めにチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。