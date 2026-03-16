「想像よりも美味くて驚き」「お店でしか食べれないと思ってた」100均グルメ

ダイソーをチェックしていると、今ひそかにブームのビリヤニの素を発見！1から作るとかなり手間ですが、これなら炊飯器で炊くだけで、本格的な味わいをおうちで楽しめます。108円（税込）とお手軽ながら毎日食べたくなるような満足度が高いので、試す価値ありですよ♪実際に作ってみたので、ぜひ参考にしてみて。

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商品情報

商品名：インド風炊き込みご飯ビリヤニの素

価格：￥108（税込）

内容量：3〜4人前 120g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4902688220076

本格的な料理をおうちで手軽に楽しめる♪ダイソーの『インド風炊き込みご飯ビリヤニの素』

インドや中東、南アジアで人気のあるスパイス炊き込みご飯料理のビリヤニ。ビリヤニは今ひそかなブームですが、1から作ろうとすると、かなり面倒くさいし時間もかかるんですよね…。

そんな時に見つけた、ダイソーのハチ食品インド風炊き込みご飯ビリヤニの素。これなら手軽に作れて、おうちで本格的な味わいを楽しめそうです。

内容量は120gで、3〜4人前分が作れます。用意する材料は、ビリヤニの素1袋、お米2合（300g）、一口大の鶏もも肉（200g）、水250mL（無洗米の場合は300mL）を使用します。

ちなみに、鶏もも肉の代わりに手羽元（150g〜200g）でもOK！

実際に作ってみた！気になるお味は…？

とろみのある調味液の中に、具材やスパイスの粒が見えます。香りはドライカレーのようで、作る前から本格的な味わいを想像させます。

お米とお水、ビリヤニの素をよく混ぜ、その上に鶏肉をのせて調理します。手羽元が売っていなかったため、今回は手羽先で作りました。

炊きあがったら盛り付けてミニトマトなどをお好みで盛り付ければ完成♪

炊飯器ではなく鍋で炊いてみましたが、おこげができて香ばしさがプラスされます。炊飯器へのにおいや香り移りを心配しなくていいのも嬉しいポイントです。

お店で食べるようなガツンとしたスパイスの香りや辛味、油のコクは控えめで優しい味わいですが、その分あっさりと食べられます。

お値段は108円（税込）とコスパも高く、気軽に試せるので毎日の食卓にも取り入れやすいです◎

今回は、ダイソーの『インド風炊き込みご飯ビリヤニの素』をご紹介しました。

手軽に作れるうえ、本格的な味わいが楽しめるので、気になる方はぜひ試してみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。