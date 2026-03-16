「すごい変身ぶり！」人気アイドル、11歳時の写真公開！ 「きれいになった」「人材発掘センスすごすぎる」
SKE48の相川暖花さんは3月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。11歳時の写真を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】SKE48・相川暖花の11歳時の写真
ファンからは「すごい変身ぶり！」「大きくなったね！」「きれいになった」「子供の頃から可愛いすぎｗ」「SKEの人材発掘センスすごすぎる」「まさに可能性こそが未来だね！」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】SKE48・相川暖花の11歳時の写真
11歳と22歳の比較ショット相川さんは「エントリーNo.1の相川(11歳)と今日の相川(22歳)」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が11歳時、2枚目が現在の姿です。比較すると、あどけない顔つきから垢抜けた印象を受けます。また、相川さんは「今日でオーディション合格から11年でした！」と報告しました。
「よ！アフロ相川！」「くるくるかわいー」2025年4月15日の投稿では、幼少時と当時の比較ショットを公開していた相川さん。幼少時の写真を見ると天然パーマなのでしょうか、くるくるした髪がとても愛くるしいです。ファンからは「よ！アフロ相川！」「くるくるかわいー」「本当にきれいに成長したねー」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)