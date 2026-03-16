秋野暢子「ガッツリ和食」6皿並んだ休日の朝食公開「旅館みたい」「理想的な朝ご飯」と反響
【モデルプレス＝2026/03/16】俳優の秋野暢子が3月15日、自身のInstagramを更新。和食メインの朝食を公開し、日常の食卓を紹介した。
【写真】69歳ベテラン女優「旅館みたい」鮭の西京焼き・温泉卵など6皿並んだ朝食
秋野は「今朝はガッツリ和食にしました」とつづり、朝食の写真を投稿。鮭の西京焼きや温泉卵、明太子に塩昆布、佃煮など6皿が並ぶ栄養バランスの良い食卓を披露し「ちゃんとたべてWBC応援の日曜日です」と休日のエピソードも明かしている。
この投稿には「美味しそうです」「旅館みたい」「理想的な朝ご飯」「朝から豪華」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「旅館みたい」鮭の西京焼き・温泉卵など6皿並んだ朝食
◆秋野暢子、和食メインでガッツリ朝食
秋野は「今朝はガッツリ和食にしました」とつづり、朝食の写真を投稿。鮭の西京焼きや温泉卵、明太子に塩昆布、佃煮など6皿が並ぶ栄養バランスの良い食卓を披露し「ちゃんとたべてWBC応援の日曜日です」と休日のエピソードも明かしている。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿には「美味しそうです」「旅館みたい」「理想的な朝ご飯」「朝から豪華」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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