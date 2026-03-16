安田美沙子、結婚12周年を報告 夫と寄り添う2ショットに「身長差が素敵」「理想の夫婦」の声
【モデルプレス＝2026/03/16】タレントの安田美沙子が3月14日、自身のInstagramを更新。夫との2ショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳2児のママタレ「旦那様との身長差が素敵」結婚12周年の夫婦ショット
安田は「3.14 円周率の日 結婚記念日でした」「12年かぁ…早いなぁ…」と、結婚12周年を迎えたことを報告。「そんな記念日は、明日鳥取マラソンのゲストでお邪魔するので、家族で鳥取砂丘へ行って来ました！」とつづり、広大な砂丘を背景に、夫と寄り添い笑顔を見せる仲睦まじい2ショットを披露した。
「これからもいろんな景色を、家族で見ていけますように…1秒でも沢山笑っていられますように！いつもほんとにありがとう」と思いを記している。
この投稿に「おめでとうございます」「素敵な2ショット」「旦那様との身長差が素敵」「砂丘デートいいですね」「理想の夫婦」「幸せな空気感」「肩に回した手にキュンとする」といった反響が集まっている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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◆安田美沙子、結婚記念日を報告
安田は「3.14 円周率の日 結婚記念日でした」「12年かぁ…早いなぁ…」と、結婚12周年を迎えたことを報告。「そんな記念日は、明日鳥取マラソンのゲストでお邪魔するので、家族で鳥取砂丘へ行って来ました！」とつづり、広大な砂丘を背景に、夫と寄り添い笑顔を見せる仲睦まじい2ショットを披露した。
◆安田美沙子の投稿に反響
この投稿に「おめでとうございます」「素敵な2ショット」「旦那様との身長差が素敵」「砂丘デートいいですね」「理想の夫婦」「幸せな空気感」「肩に回した手にキュンとする」といった反響が集まっている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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