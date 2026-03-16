元AKB48福留光帆、ミニスカ衣装で美脚全開「脚が綺麗すぎる」とファン二度見
【モデルプレス＝2026/03/16】元AKB48の福留光帆が3月15日、自身のInstagramを更新。出演番組などでの衣装姿を多数公開し、話題となっている。
【写真】大喜利話題の22歳元AKB「脚が綺麗すぎる」美脚全開ミニスカショット
福留はテレビ出演などの際の衣装姿を多数投稿。テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」に出演した際の水色のシャツにグレーのミニジャンパースカート姿では、長く美しい脚が際立っている。そのほか、BSテレ東「BOATRACEプレミア 全力YELL！ボートレーススピリッツ」、 総務省が主催し、吉本興業が企画・実施した「若者フォーラム2025 選挙に行こう！みんなのアシタ討論SHOW！」、兵庫県主催のポッドキャスト番組「ヒョーゴトーク」などでの、様々な衣装姿を公開している。
また「最近の福留さんまとめ 皆様いつもありがとうございます！」と、感謝で投稿を締めくくっている。
この投稿に「脚が綺麗すぎる」「思わず二度見しちゃった」「いつも可愛い」「コーデ素敵」「お仕事頑張って」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】大喜利話題の22歳元AKB「脚が綺麗すぎる」美脚全開ミニスカショット
◆福留光帆、ミニスカ衣装で際立つ美脚披露
福留はテレビ出演などの際の衣装姿を多数投稿。テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」に出演した際の水色のシャツにグレーのミニジャンパースカート姿では、長く美しい脚が際立っている。そのほか、BSテレ東「BOATRACEプレミア 全力YELL！ボートレーススピリッツ」、 総務省が主催し、吉本興業が企画・実施した「若者フォーラム2025 選挙に行こう！みんなのアシタ討論SHOW！」、兵庫県主催のポッドキャスト番組「ヒョーゴトーク」などでの、様々な衣装姿を公開している。
また「最近の福留さんまとめ 皆様いつもありがとうございます！」と、感謝で投稿を締めくくっている。
◆福留光帆の投稿に反響
この投稿に「脚が綺麗すぎる」「思わず二度見しちゃった」「いつも可愛い」「コーデ素敵」「お仕事頑張って」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】