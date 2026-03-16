CORTIS、日本の大型フェスに続々参戦！「TGC」で圧倒的パフォーマンス披露

ボーイズグループCORTISが日本の大型フェスに相次いで出演し、安定したパフォーマンスでファンの心を掴んだ。

CORTISは、3月14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。

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2005年にスタートした「東京ガールズコレクション（TGC）」は、ファッションと音楽を融合させた日本を代表するイベントの一つで、人気モデルのランウェイに加え、話題のアーティストによるスペシャルステージも楽しめることで知られている。CORTISは日本正式デビュー前であるにもかかわらず、イベントのフィナーレを飾る第4部のステージに上がり、特別な存在感を見せた。

（写真＝BIGHIT MUSIC）CORTIS

この日、CORTISはグローバルヒット曲『GO!』をはじめ、『What You Want』『JoyRide』『FaSHioN』『YOUNGCREATORCREW』の計5曲を披露した。パフォーマンスを披露しながら余裕たっぷりにランウェイを歩き、観客とコミュニケーションを図るなど、ステージを自由自在に駆け回りエネルギッシュな魅力を放った。メンバーたちは日本語で「皆さんの熱気が本当にすごい」「5月4日に発売される2ndミニアルバム『GREENGREEN』を楽しみにしていてください」と呼びかけ、会場を大きな歓声で包み込んだ。

（写真＝BIGHIT MUSIC）CORTIS

またCORTISは、3月13日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催された音楽フェスティバル「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」にも出演し、圧巻のパフォーマンスを繰り広げた。新アルバムの収録曲『YOUNGCREATORCREW』を日本で初公開すると、観客は正式リリース前にもかかわらず曲を口ずさみながらステージを楽しんだ。

CORTISは日本だけでなくアメリカでもグローバルな活動を展開している。2月にはK-POPアーティストとして初めて、全米バスケットボール協会（NBA）が主催する音楽フェス「NBA Crossover concert series」にヘッドライナーとして招待された。また、Spotifyでは、2月26日付のチャートでデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』の累計再生回数が4億回を突破した。同アルバムは発売から6ヶ月で累計販売数200万枚（CIRCLEチャート基準）を超え、 デビューアルバムとしてK-POP史上2番目の“ダブルミリオンセラー”として記録された。

なお、CORTISは5月4日に2ndミニアルバム『GREENGREEN』をリリースする。これに先立ち、4月20日にはタイトル曲が先行公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）