◆ＷＢＣ 準決勝 ドミニカ共和国１―２米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

２３年大会準優勝の米国が、優勝候補のドミニカ共和国を逆転で破り、１７年大会以来、２度目の優勝に王手をかけた。強豪との大一番に、デローサ監督は「５番・三塁」に、中軸を託していた強打のブレグマンではなく、２４歳のヘンダーソンを起用。これが的中し、逆転劇が実現した。

ヘンダーソンは１点を追う４回先頭での第２打席。先発右腕セベリーノの１５３キロのカットボールを完璧に捉えると、右中間に放り込んだ。衝撃の一発に球場は騒然。一気に流れを変えると、さらに１死からは、７番アンソニー（Ｒソックス）も勝ち越しソロで続き、逆転に成功した。

ヘンダーソンは、先発のＬ・セベリーノ投手とは、シーズン成績では９打数７安打１本塁打、４打点、打率７割７分８厘と好相性だった。本人も試合後のインタビューで「前に立った時からすごく得意としているピッチャーだと思っていたので、１打席目から見て２打席でやっと捉えられたかなと思います。外角低め、やっと芯にくらってホームラン打てたのでとてもよかったです」と充実の汗をぬぐった。

“汚名返上”の采配となった。デローサ監督を巡っては、１次ラウンドでは、最終イタリア戦を前に準々決勝進出を“誤認”。イタリア戦でまさかの黒星を喫し、３勝１敗となったことで敗退の可能性も浮上し、メディアに指摘されたことで、「言い間違いだった。計算を完全に間違えていた」と訂正する事態となった。自力突破とはならなかったが、イタリアが最終戦でメキシコ戦に勝利したことで、無事に突破が決定していた。

米国は、３大会連続の決勝進出。１７日（日本時間１８日）に行われる決勝では１６日（同１７日）の準決勝（イタリア、ベネズエラ）の勝者と激突する。デローサ監督は「すごくレベルの高い試合でした。ブルペンもずっと作っている状態だった。まだ私たちの仕事は終わっていない」と、次を見据えた。