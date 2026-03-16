「ＷＢＣ・準決勝、ドミニカ共和国代表１−２米国代表」（１５日、マイアミ）

ドミニカ共和国代表が米国に接戦の末敗れ、優勝した第３回大会以来となる決勝進出を逃した。執念の激闘も１点差に泣いた。

ドミニカは二回、カミネロがスキーンズから左中間へ先制ソロを放った。今大会１５本目のアーチとなり、２００９年の第２回大会でメキシコが作った大会記録（１４本）を更新。歴史的な一発で試合の主導権を引き寄せたかに見えた。

しかし四回、先発のセベリーノがヘンダーソンに同点ソロを被弾。さらに１死後、２番手のＧ・ソトがアンソニーにセンターへ勝ち越しソロを許してしまった。

以降は五回にロドリゲスがジャッジのホームラン性の打球をジャンピングキャッチするなど、懸命の守備で大接戦を演じたドミニカ共和国代表。三回にはタティスがマルテの右前打で一気に三塁を目指し、気迫のヘッドスライディングを見せるシーンもあった。

しかし七回、１死二、三塁の絶好機を作りながらもタティス、マルテが痛恨の連続三振。ローンデポパークにはファンのタメ息が響いた。準々決勝戦の韓国戦で１０−０の７回コールド勝利をマークするなど、大会を席巻してきた強力打線が米国投手陣の前に沈黙してしまった。九回も２死三塁と一打同点の好機を作ったが、ペルドモが見逃し三振に倒れ好機を生かせなかった。

試合後、プホルス監督は「すごく重要なゲームだった。ドミニカを代表した選手達を尊重したい。国全体で誇りを持ってほしい。どちらのチームが勝ってもおかしくない試合だった」と語った。

事実上の決勝戦という言葉に相応しい激闘となったが第３回大会以来、３大会ぶりの世界一はならなかった。それでも１７年は２次ラウンド敗退、前回は１次ラウンド敗退の屈辱から４強進出とＶ字回復を果たした。ＭＬＢの一流スター選手が集結し、一致団結して立ち向かっていく姿は間違いなくファンの胸を打った。