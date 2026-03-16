堀琴音がヤニ・ツェン、テレサ・ルーら日台のトッププロが集まったレアな5ショットを公開 「謝謝台灣」
堀琴音が自身のインスタグラムを更新。48年ぶりに台湾で開催された国内女子ツアー「台湾ホンハイレディース」に参戦した堀は、「謝謝台灣」とだけ記すと、左から山内日菜子、ヤニ・ツェン、永峰咲希、堀、テレサ・ルーの5人が笑顔で並んだ写真を投稿した。
【写真】日台トッププロが笑顔でならぶ貴重な5ショット
ツェンとルーは台湾を代表するトッププレーヤー。ツェンは2008年から米国女子ツアーを主戦場とし、通算15勝（うちメジャー5勝）を挙げている。11年から13年まで109週連続して世界ランキング1位を保持してきた実力派だ。ルーは07年から4年間、米ツアーのシードを守ってきた。その後、日本ツアーを主戦場にしてからは通算16勝（うちメジャー4勝）を挙げている。24年に第一子を出産すると一時ツアーを離れていたが、今年は開幕初戦から復帰している。今大会でもツェンは最終日に追い上げを見せて6位タイでフィニッシュし実力をいかんなく発揮。堀と永峰は24位タイ、山内は31位タイ、ルーは50位タイに入っている。この投稿写真を見た山内は「私飯頬張顔丸」と中国語風に漢字を並べてコメント。ちょっと頬を膨らませて丸顔に写っている自分をユーモラスに表現していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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