【尾崎将司さんお別れの会 弔辞全文】青木功「絶対忘れない。ジャンボ、さようなら」
昨年12月23日に78歳で逝去した男子プロゴルファー尾崎将司（本名：尾崎正司）さんの「お別れの会」が16日、東京都千代田区の帝国ホテルで行われている。
【写真】生涯のライバル グータッチする青木とジャンボ
以下、発起人代表の青木功による弔辞全文。ジャンボ。今、ここで自分がジャンボのお別れ会の弔辞をすることなど、全く考えてもなかった。昨年末、突然逝ってしまったという知らせを受け、自分は言葉がなかった。大切な戦友を失い、深い悲しみと大きな喪失感でいっぱいになった。体調を崩している事は聞いていたので、昨年秋に智春くん（編集部注：尾崎さんの長男）にジャンボに会いたいとお願いしたが、残念ながらかなわず。でも亡くなった後、弔問に行った時に、智春くんから聞いた辛い闘病生活での治療に対する考え方、その間親族や弟子に残した数々のコメントを聞き、最後までお前さんらしく「ジャンボ尾崎」を貫いた生き様に、改めて、ジャンボの存在の大きさや優しさを感じ、今は少しずつだけど、現実を受け入れている。ジャンボの存在は、自分のゴルフ人生を様々な形で、進化させてくれた。圧倒的な飛距離でデビューした時、そしてメタルヘッドのドライバーを使いだした時、正直この時は誰もジャンボには敵わなくなると思った。でも、そんな越えるべき大きな壁のおかげで、自分のゴルフをどのように進化させ、極めるか、そしてその為に限界を超える努力を重ね、その結果、青木功のゴルフが確立出来た。ある時、ジャンボに「お前さんがいなかったら、俺はとっくに終わっていた」と言ったけど、本当にその通りなんだよ。自分のプロ入り五十周年のパーティでスピーチをしてくれ、人を持ち上げるだけ持ち上げ、最後に「でも僕のライバルはタイガー・ウッズです」と言った時のいたずらっぽいあの笑顔は忘れないよ。
最後にお前と会ったのは、あるパーティだった。会場に入ってくるなり「あにぃ、どうする？ 俺のジャケットのボタンが外れそう」と言ってきて直してやったんだけど、照れくさそうに笑っていた顔は、怒ると思うけど、若いころのジャンボみたいで可愛らしかったぞ。お互い切磋琢磨しながら、日本のゴルフ界を引っ張る立場になり、日本と海外、別の舞台で戦い、そして現役を終えた後も、また別の道を歩んだよな。自分が2年前JGTOの会長を終える頃、ジャンボは俺の知人に「もう我孫子のおっさんを休ませてやれ。俺と違い、日本のゴルフ界の前面に立ち戦ってくれていたのだから、もういいだろう」と話していたという事を聞き、本当に涙が出るほどうれしかった。ジャンボ！ たくさん思い出があり過ぎて語りきれないけど、本当にもう一度会いたかった。現役の時は二人共、強い野心と闘争心の塊で、互いの立場もあり機会がなかったけれど、ゆっくり一杯やりたかったな。お前さんがなんと言おうと、自分の生涯のライバルはジャンボで、お前がいたから今の自分がある。絶対忘れないから。どうぞ安らかに眠って下さい。今日は智春が頑張ってるぞ。さようなら。青木功
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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