20歳・菅楓華が開幕2戦で6000万円超え 佐久間朱莉抜き1位浮上【女子賞金ランキング】
国内女子ツアー第2戦「台湾ホンハイレディース」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
〈連続写真〉軸ブレ&上下動なし！ 菅楓華の美スイング
今大会で6打差の圧勝劇を披露した20歳・菅楓華が賞金5677万5600円を獲得。今季通算は早くも6000万円を突破（6097万5600円）し、6位から1位に浮上した。佐久間朱莉は単独2位の賞金2775万円あまりを加算。今季4935万6960円でランキング2位に後退した。3位以下は古江彩佳（2207万9400円）、金澤志奈（1925万6100円）、入谷響（1804万4100円）と続いている。ツアー復帰2戦目を終えた小祝さくらは11位（632万3880円）。昨季ランキング2位の河本結は20位（403万4322円）につけた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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台湾ホンハイレディース 最終結果
“生き残り”をかけた争い 第1回女子リランキング2026
菅楓華 プロフィール＆成績
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