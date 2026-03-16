◇世界カーリング選手権2026（現地14日〜22日、カナダ・カルガリー）

カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が15日、韓国とノルウェーを下し、3連勝を飾りました。

午前に行われた韓国戦では、3-3の第6エンド、優位に進めた日本は、スキップの藤澤五月選手が最終ストーンできっちりドローショットを中央に置き、3点のビッグエンド。第9エンドも2点のスチールで突き放し、9-5で勝利しました。

午後のノルウェー戦では、3-6の第7エンド、4点のビッグエンドで7―6と逆転。その後、9-9で延長戦となり、第11エンドは有利な後攻でしっかり1点を取り、熱戦を制しました。

これで開催国カナダ、トルコと並び無傷の3連勝。2勝1敗でスウェーデン、スイス、デンマークが追いかけています。日本は翌16日はトルコと全勝対決です。

予選リーグは13チームが総当たりで対戦。上位6チームが決勝ラウンドに進みます。

▽15日結果

＜午前8時30分＞

スウェーデン 9−8 デンマーク

日本 9−5 韓国

スコットランド 8−3 アメリカ

オーストラリア 7−6 ノルウェー

＜午後1時30分＞

日本 10−9 ノルウェー

トルコ 5−3 スコットランド

カナダ 9−3 中国

スウェーデン 9−4 イタリア

＜午後6時30分＞

トルコ 9−5 アメリカ

イタリア 9−4 オーストラリア

スイス 7−6 韓国

デンマーク 8−7 中国

▽日本の日程結果＜予選リーグ＞14日 第1戦 ○ 6-3 スイス15日 第2戦 ○ 9-5 韓国15日 第3戦 ○ 10-9 ノルウェー16日 第4戦 vs トルコ17日 第5戦 vs オーストラリア17日 第6戦 vs スコットランド18日 第7戦 vs イタリア18日 第8戦 vs スウェーデン19日 第9戦 vs デンマーク19日 第10戦 vs 中国20日 第11戦 vs アメリカ20日 第12戦 vs カナダ