【カーリング】日本代表ロコ・ソラーレが3連勝 ノルウェーには10-9の激闘 次戦はトルコと全勝チーム対決〈世界選手権〉
◇世界カーリング選手権2026（現地14日〜22日、カナダ・カルガリー）
カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が15日、韓国とノルウェーを下し、3連勝を飾りました。
午前に行われた韓国戦では、3-3の第6エンド、優位に進めた日本は、スキップの藤澤五月選手が最終ストーンできっちりドローショットを中央に置き、3点のビッグエンド。第9エンドも2点のスチールで突き放し、9-5で勝利しました。
午後のノルウェー戦では、3-6の第7エンド、4点のビッグエンドで7―6と逆転。その後、9-9で延長戦となり、第11エンドは有利な後攻でしっかり1点を取り、熱戦を制しました。
これで開催国カナダ、トルコと並び無傷の3連勝。2勝1敗でスウェーデン、スイス、デンマークが追いかけています。日本は翌16日はトルコと全勝対決です。
予選リーグは13チームが総当たりで対戦。上位6チームが決勝ラウンドに進みます。
▽15日結果
＜午前8時30分＞
スウェーデン 9−8 デンマーク
日本 9−5 韓国
スコットランド 8−3 アメリカ
オーストラリア 7−6 ノルウェー
＜午後1時30分＞
日本 10−9 ノルウェー
トルコ 5−3 スコットランド
カナダ 9−3 中国
スウェーデン 9−4 イタリア
＜午後6時30分＞
トルコ 9−5 アメリカ
イタリア 9−4 オーストラリア
スイス 7−6 韓国
デンマーク 8−7 中国
＜予選リーグ＞
14日 第1戦 ○ 6-3 スイス
15日 第2戦 ○ 9-5 韓国
15日 第3戦 ○ 10-9 ノルウェー
16日 第4戦 vs トルコ
17日 第5戦 vs オーストラリア
17日 第6戦 vs スコットランド
18日 第7戦 vs イタリア
18日 第8戦 vs スウェーデン
19日 第9戦 vs デンマーク
19日 第10戦 vs 中国
20日 第11戦 vs アメリカ
20日 第12戦 vs カナダ