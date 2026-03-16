7人組アイドルグループ、メンバーがファンと私的交流で脱退「複数の重大な規約違反行為が発覚」
【モデルプレス＝2026/03/16】アイドルグループ・にっぽん！真骨頂の公式X（旧Twitter）が3月14日、更新された。メンバーの鈴木かのんに重大な契約違反があったとして、契約を解除したことを報告した。
【写真】ファンとの私的交流発覚の美人アイドル
公式Xでは「この度、にっぽん！真骨頂の鈴木かのんに関しまして、ファンの方との私的交流など複数の重大な規約違反行為が発覚し、3／14付にてにっぽん！真骨頂を脱退とさせていただきますことをご報告させていただきます」と発表。「関係各所、応援してくださっていたファンの皆様におかれましても、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを心からお詫び申し上げます」と謝罪した。
また、4月21日に控えた2nd ワンマンライブについては「6名での出演となります。鈴木かのんをお目当てにワンマンライブのチケットをご購入された方には返金対応を行わせていただきますので、返金をご希望の方はチケットサイトからお問い合わせください」と説明。また、「各種特典をお持ちのお客様については対応方法を協議の上、近日中にご連絡をさせていただきます」としている。
最後には「尚、本件に関して弊社所属タレントへのお問い合わせ、特典会での質問等はお控えくださいますよう、お願い申し上げます」と呼びかけ、「今後ともにっぽん！真骨頂へのご声援をよろしくお願いいたします」と結んでいる。
2023年に結成されたアイドルグループ。略称は「ぽんコツ」。2025年1月26日には、新体制となり7人組で活動していた。（modelpress編集部）
鈴木かのん脱退のお知らせ
いつもにっぽん！真骨頂を応援していただき誠にありがとうございます。この度、にっぽん！真骨頂の鈴木かのんに関しまして、ファンの方との私的交流など複数の重大な規約違反行為が発覚し、3／14付にてにっぽん！真骨頂を脱退とさせていただきますことをご報告させていただきます。
関係各所、応援してくださっていたファンの皆様におかれましても、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを心からお詫び申し上げます。
4月21日に控えた2nd ワンマンライブについては6名での出演となります。鈴木かのんをお目当てにワンマンライブのチケットをご購入された方には返金対応を行わせていただきますので、返金をご希望の方はチケットサイトからお問い合わせください。また、各種特典をお持ちのお客様については対応方法を協議の上、近日中にご連絡をさせていただきます。
尚、本件に関して弊社所属タレントへのお問い合わせ、特典会での質問等はお控えくださいますよう、お願い申し上げます。今後ともにっぽん！真骨頂へのご声援をよろしくお願いいたします。
2026年3月14日
株式会社SCOT
にっぽん！真骨頂運営
【Not Sponsored 記事】
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◆鈴木かのん、ファンとの私的交流発覚
公式Xでは「この度、にっぽん！真骨頂の鈴木かのんに関しまして、ファンの方との私的交流など複数の重大な規約違反行為が発覚し、3／14付にてにっぽん！真骨頂を脱退とさせていただきますことをご報告させていただきます」と発表。「関係各所、応援してくださっていたファンの皆様におかれましても、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを心からお詫び申し上げます」と謝罪した。
最後には「尚、本件に関して弊社所属タレントへのお問い合わせ、特典会での質問等はお控えくださいますよう、お願い申し上げます」と呼びかけ、「今後ともにっぽん！真骨頂へのご声援をよろしくお願いいたします」と結んでいる。
◆にっぽん！真骨頂とは？
2023年に結成されたアイドルグループ。略称は「ぽんコツ」。2025年1月26日には、新体制となり7人組で活動していた。（modelpress編集部）
◆全文
鈴木かのん脱退のお知らせ
いつもにっぽん！真骨頂を応援していただき誠にありがとうございます。この度、にっぽん！真骨頂の鈴木かのんに関しまして、ファンの方との私的交流など複数の重大な規約違反行為が発覚し、3／14付にてにっぽん！真骨頂を脱退とさせていただきますことをご報告させていただきます。
関係各所、応援してくださっていたファンの皆様におかれましても、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを心からお詫び申し上げます。
4月21日に控えた2nd ワンマンライブについては6名での出演となります。鈴木かのんをお目当てにワンマンライブのチケットをご購入された方には返金対応を行わせていただきますので、返金をご希望の方はチケットサイトからお問い合わせください。また、各種特典をお持ちのお客様については対応方法を協議の上、近日中にご連絡をさせていただきます。
尚、本件に関して弊社所属タレントへのお問い合わせ、特典会での質問等はお控えくださいますよう、お願い申し上げます。今後ともにっぽん！真骨頂へのご声援をよろしくお願いいたします。
2026年3月14日
株式会社SCOT
にっぽん！真骨頂運営
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